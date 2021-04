„Sexy šťabajzna.“ Na Instagramu se strhla mela, když Kadeřávková ukázala figuru v plavkách

„Když to máš, tak to ukaž.“ Zřejmě takovým heslem se řídí herečka Anna Kadeřávková, která se na svém Instagramu po delší době opět podělila o odvážnější snímek, tentokrát v plavkách. A vypadá to, že její postava pořádně zacloumala jejími sledujícími.

Kadeřávková opět dokázala, že se nemá zač stydět. A to ani po roce stráveném v lockdownu, kdy spousta lidí tloustne nebo svou postavu moc neřeší. Tato kráska tak zapózovala ve vířivce, kde si užívala víkendový relax.

„Days like this,“ napsala tato kráska ke snímku a přidala hashtag #weekendvibes.

A okamžitě se hrnuly komentáře. Lidé jí vzkazovali, že jí to takhle opravdu moc sluší a že je nádherná.

„Moc krásná,“ zněl jeden komentář.

„Sexy šťabajzna,“ přidávali se jiní.

Jiní zase podotýkali, že má nádherné tělo.

Další reakce se nesla v tom duchu, že i ostatní by se rádi dopřáli takový luxus: „Jo, tak to bych si taky nechal líbit, Aničko. Je to prostě super.“

Kromě pozitivních ohlasů se ale našlo i pár kritizujících komentářů.

„Mně moc nepřijde normální v této době, kdy lidé nemají práci a přišli o vše se tolik vychloubat . Postovat objednávky , hlavně že máš hadry . Nvm dost to o tobě vypovídá . Kdyby jsi raději dělala něco užitečného , hromady lidí s dětmi jsou na tom zle ale jo hlavně že máš neb hadry,“ naráželi na současnou situaci někteří.

Fanoušci se však Anny zastali a psali, že by lidé takto mohli nadávat všem influencerům: „„Ach ta lidská závist. Ano, dnešní doba je hnusná, ale to neznamená, že musíte kopat kolem sebe. Takhle byste mohla obepsat všechny lidi, co dělají hauly na oblečení nebo jsou někde na dovolen.“

Anna Kadeřávková

Anna Kadeřávková je mladá česká herečka, kterou proslavila zejména role Roziny Maléřové v seriálu Ulice. O jejím hereckém výkonu se hovořilo také v souvislosti s novou českou pohádkou Kouzelník Žito, která u diváků nesklidila příliš pozitivní ovace. Narodila se v Praze a pochází z velké rodiny. Tato kráska má vystudovanou pražskou konzervatoř, ale kromě herectví se dříve věnovala také lehké atletice.

Dříve byl jejím partnerem herec Johan Mádr, se kterým si zahrála v Ulici. Pár se po 2,5 letech vztahu ale nakonec v dobrém rozešel a herečka byla dlouho sama. Nyní už je ale zase šťastně zadaná, a to za slovenské rappera Strapa.

V souvislosti s Kadeřávkovou je ale třeba připomenout, že se potýká se závažnou nemocí. Již dlouho totiž bojuje se zákeřnou boreliózou, která jí dokáže značně znesnadnit život. Často se kvůli ní cítí unavená a celkově jí nemoc dost komplikuje život, i co se týče pracovní stránky. Herečka se ale nevzdává a snaží se zachovat optimismus. Dokonce podstupuje náročnou léčbu, za níž dojíždí na kliniku do sousedního Německa.