Praští do toho Plekanec se Šafářovou? Pár prozradil pikantní detaily ohledně svého vztahu

Tito špičkoví a populární sportovci se v pořadu svěřili například s tím, jak to bylo se zásnubami a nastínili, jak to vlastně probíhalo. Podle Lucie šlo sice o romantiku, ale ta málem skončila katastrofou.

„Žádost o ruku byla velmi romantická, málem jsme vyhořeli. Byl lampion štěstí ve tvaru srdce, ale nevznesl se, kam měl,“ zavzpomínala na celou věc Lucie s úsměvem.

Rozhodně to tak stálo za to a oba snoubenci mají na co vzpomínat. A jak to vlastně bude se svatbou? Podle dotyčných je rozhodně v plánu, ale zatím ještě neví, kdy.

„Zatím je kvůli koronaviru pozastavená, není kam spěchat,“ řekla k věci čtyřicetiletá tenistka.

A začala vtipkovat o tom, že se její snoubenec stejně trochu bojí. Tím narážela na jeho předchozí manželství s jedenačtyři­cetiletou zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.

„Mám blbý, že Tomáš měl drahý rozvod. Takže do té druhé svatby už nebude chtít tolik investovat,“ vyslovila se k věci.

Na to Plekanec reagoval s úsměvem a dodal, že šlo alespoň o výbornou zkušenost. Zatímco Šafářová stane před oltářem poprvé, pro Plekance to bude již druhá zkušenost. Má za sebou rozvod s Lucií Vondráčkovou.

Lucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.

Vondráčková si prošla rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, který se po rozchodu s ní stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka.

Tomáš Plekanec je český hokejový útočník hrající za český prvoligový klub Rytíři Kladno. Je členem týmu Real TOP Praha, v jehož dresu se zúčastňuje charitativních zápasů a akcí.

Lucie Šafářová je bývalá česká tenistka hrající levou rukou, která se na profesionálních okruzích pohybovala v letech 2001–2019. K tenisu se dostala již ve třech letech.