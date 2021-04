Pořízková opět šokovala nahotou na sociálních sítích. Tentokrát si ji však fanoušci pořádně „vychutnali“

Pavlína umí své příznivce mnohdy opravdu šokovat. Kupříkladu právě takovými fotografiemi, které se již brzy objeví v jednom z časopisů na českých a slovenských pultech.

Modelka se o svůj snímek podělila na Instagramu a uvedla, že se už nemůže dočkat, až bude moct nasdílet také fotografie uvnitř časopisu. Podle jejích slov šlo totiž o jedno z nejzábavnějších a nejhravějších focení, jaké kdy dělala – možná vůbec v celém jejím životě.

Na stránkách československého vydání Vogue se pak uvádí, že je květnové číslo věnované času, a tak není ani o anti age či stárnutí, jak by si mnozí mohli chybně myslet.

„@PaulinaPorizkov má na zrání svůj specifický pohled. S věkem nebojuje, ani se ho nebojí. Nic neskrývá. Důkazem je její instagramový profil, ale i obálka květnového vydání. V jejím bytě na Manhattanu ji pro Vogue CS fotila @MarieTomanova. Sociální sítě odhalené ženské bradavky zakazují, proto jsme obálku s Paulinou museli upravit,“ uvedl Vogue květnové vydání, které bude v necenzurované verzi volně v prodeji od čtvrtka 15. dubna.

I když se většinou takové fotografie setkávají hlavně s chválou a úspěchem, tentokrát si Pořízková vyslechla také kritiku a na sociálních sítích musí čelit drsným útokům. A právě o tomto tématu Pavlína promluvila i nyní. Řeč přišla na to, že topmodelka příliš neholduje plastikám, ale občas nějakou lehkou úpravu podstoupí. Pořád však bojuje za přirozenou krásu. I to jí ale někteří lidé vyčítají. Objevují se tak narážky na to, že dotyčná neumí stárnout, anebo, že by se naopak měla trochu upravit. Zkrátka, ať dělá tato kráska cokoli, lidé ji urážejí.

„Jako ženě se vám dostane urážek, když vypadáte na svůj věk. A když podstoupíte zákroky a už na něj nevypadáte, dostane se vám urážek zase,“ napsala pod jednou ze svých fotografií Pavlína.

Zastání na sociální síti

Tentokrát se jí ale uživatelé snažili zastat a v komentářích jí vyjadřovali podporu a zásobovali ji milými slovy.

„Vypadáš neuvěřitelně,“ žasly některé ženy.

Někteří ji dokonce označovali za legendu.

„Oslavovat ženy 50+ je vždy skvělý nápad. Bravo za to, že jste téměř nahá a ukazujete, jak báječně můžete vypadat ve středním věku!!! Boření forem a stereotypů, které bojují za průkopnictví, jak inspirativní !! Miluji to!“ nadchla se jedna fanynka.

Pavlína Pořízková

„Nádherná, uvnitř i zvenčí,“ psali další.

Dotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.

Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek loni v září zemřel.