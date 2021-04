Hvězda Slunečné Eva Burešová uzemnila svou fanynku, která přišla s kritikou. Zjistěte, čím ji naštvala

Na fotografii má tato kráska brýle s červenými obroučkami, které jí neskutečně sluší. Je tedy opravdu stylová!

„Když mi bylo 13, šla jsem si pro své první brýle… To jsem ještě vážně netušila, že je budu od svých 20 nosit opravdu každý den. Vždy jsem si vybírala stylové brýle, občas i trochu extravagantní a tak trochu jiné než mají ostatní… Bavilo mě to. Proto jsem ráda, že jsem se propojila se značkou GrandOptical, u kterých jsem dokonce právě své první brýle kupovala. A hádejte co? Teď mají mnohem zajímavější výběr. Opravdu si vybere každý… I takoví, co chtějí trochu vybočit z řady,“ napsala.

I když se Eva ukázala na snímku v nezvyklých brýlech, vysloužila se jen chválu. Podle mnohých jí totiž přesně tento typ sluší, jelikož „má tvář, která si jistou dávku extravagance může dopřát“.

„Moc vám to sluší,“ uváděli lidé.

A výběr brýlí chválili: „Parádní kousek, sluší moc.“

„Jste neskutečně nádherná,“ dodávali jiní.

Někteří podotýkali, že Eva je ten typ, které budou slušet každé brýle: „Neznám nikoho, komu by brýle slušely víc!“

„Omgggg, vy jste boží!! Krásná!“ objevovaly se lichotky.

Kritika kvůli spolupráci

Nicméně, některým se moc nepozdávalo to, že Eva s danou optikou navázala placenou spolupráci.

„To je opravdu velké zklamání, že jste se spojila s takovou firmou,“ napsal jeden uživatel.

A výtky měla i jiná uživatelka: „Dobrý den Evi, neměla jste náhodou spolupráci s @falcon_cornea_center, kde pracuje vaše dobrá kamarádka? Zajímalo by mě, proč jste změnila názor. Pracuji taky v optice několik let a GrandOptical neni zrovna dobrá optika. Děkuji a hezký den.“

Na její slova Eva vzápětí reagovala: „Dobrý den. Neměla. Nikolku jsem podpořila a sdílela její brýle, když jsem si je v té době koupila, stejně tak jako jsem označovala jiné optiky, u kterých jsem si koupila brýle a dostala jsem dotaz, odkud je mám. Jak vidíte v popisku, u GO jsem si koupila své první brýle a od té doby ještě několik a byla jsem vždy spokojená.“

Tato odpověď však uživatelce zřejmě nestačila a ve svém názoru pokračovala dál. „Aha, no škoda, že ji nepodporujete dál, ale asi jste nebyla spokojená tedy. My máme rádi, když se zákazníci vracejí k nám, pokud si jdou brýle koupit jinam, bereme to tak, že nebyli spokojený s našimi službami. Kor, když jde ještě o kamarádství,“ dodala.

S tím však Eva nesouhlasila. „No vidíte. A já si kupuju brýle tak často, že chodím skoro do každé optiky, co po cestě potkám, a tak si jich nakoupím vždy několik. Pokud je to jako denní must have, ráda koukám všude možně a nezůstávám jen u jednoho. To máte jako s oblečením. To hned neznamená, že nejsem spokojena,“ snažila se vysvětlit.

I přesto si však fanynka myslela své. „Tak teď už to tak nebude, že. Když máte skvělou spolupráci, tudíž brýle zdarma,“ neodpustila si rýpnutí.

Eva tak záhy pochopila, o co dotyčné celou dobu šlo, a uzemnila ji: „Juuu, tak tudy vítr vane. Ano, mám spolupráci. Mám placenou spolupráci. Od značky, kterou používám a jsem spokojena. A jsem za to ráda a nevidím na tom nic špatného. Mějte hezky den.“

Jiní ale měli na optiku jiný názor a Evy se zastali: „GrandOptical je dobrý obchod s brýlemi, nakupujeme je tam taky.

„Také si chodím pro brýle do Grand Optical. Za mě nejlepší, nejrozsáhlejší výběr. Moc Vám to sluší,“ přidávali se další.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.