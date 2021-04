„Nepřečetla jsem ani úvod první knížky.“ Krainová popsala výsledek dovolené s dětmi

„Ano, skáčou mi nonstop po hlavě, ano, je to samé mamimamimamimami a jsou se mnou 24/7, kam se pohnu, pohnou se i oni, spí mi v posteli, ano, spí tam už i Angela… jediní kdo nespí, jsem já a Kája a tak se občas snažím usnout na pláži…“ popsala svoji nelehkou situaci Krainová.

Když se chystáme na dovolenou, vždy si naděláme spoustu plánů, ale bohužel, realita někdy vypadá naprosto jinak.

„Za ty dva měsíce v ráji jsem nepřečetla ani úvod první knížky,“ přiznala se Simona. Dodala však, že ji to vůbec nemrzí, a nic by v této situaci neměnila.

„…bojím se momentu, až mě nebudou potřebovat… miluju svoji rodinu nadevše,“ dodala na závěr modelka.

„Nebojte se, budou Vás potřebovat vždycky, ať jako malí, či jako dospělí, mám dva dospělé syny a stále se potřebujeme navzájem,“ uklidňuje Simonu jedna ze sledujících.

Spousta uživatelů poznamenala, že to Simoně s dětmi na společné fotografii opravdu svědčí.

„Je to vidět! Jste skvělá rodina, kterou ráda sleduji tady,“ polichotila Krainové další sledující.

„Máte nádherné děti,“ zaznělo od další.

Mnoho sledujících považuje situaci popsanou Simonou za nejkrásnější období v životě.

„Simonko… minulost je historie, co bude, se neví, ale přítomnost to je dar. Užívej s láskou… jsem matka samoživitelka, mám jedno dítě online, druhý ve škole, nemohu tedy do práce, nevím jak asi. Ale to, že jsou se mnou moji broučci, spí se mnou v postýlce a jsem pro ně potřebná, je nadevše. Peníze jsou a budou, ale tohle nám nikdo nevezme, houk domluvila jsem,“ napsala jedna sledující maminka

„Děláš to dobře, jsou to nej vzpomínky v mém srdci. Dokud můžeš, užívej si je. Společné válení, usínání, chování, nošení. To jak jsem dělala v podstatě matraci a polštář najednou. Těším se na svoji 22 letou dceru, až přijde a zalehne mně, nebo jí ji a je mi jedno, co si myslí její přítel. Ale co jednou o mně řekne přítelkyně mého 10letého syna? Uvidíme…,“ napsala další.

Mnozí poznamenali, že jsou už unavení z nekonečné zimy v Česku.

„Pošlete nám sem už trošku tepla. Zima ne a ne odejít do kelu,“ napsala jedna z uživatelek.

Nepovšimnuto však nezůstalo ani krásné Simonino opálení.

„Už jste černá (opálená), no čokoládová kráska,“ pochválil ji jeden z uživatelů.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.