Aby se nikdo nenudil. Kurková ukázala archivní fotografii a nabídla, aby lidé uhodli její věk

Na Instagramu zveřejnila svůj archivní snímek, na němž působí velmi mladistvě. Kráska má na sobě džíny a tričko na ramínkách. Půvab dodává maličkost - že je bosá.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

V popisku k této fotografii celebrita vyzývá své fanoušky, aby uhodli její věk.

Pokud se podíváme na varianty odpovědí sledujících, tak musíme konstatovat, že škála je dost široká, a to od 16 let až do 33 let. Nejčastěji nadšenci však tipovali 17 let.

Někdo uvedl, že vypadá stejně krásně jako dnes.

Karolína však uvedla, že na této fotce je jí 16.

Nedávno jsme psali o tom, že u příležitosti svých 37. narozenin, které celebrita oslavila 28. února, zveřejnila Karolína video ze své módní přehlídky pro Yamamay, ve kterém pózovala jen v sexy černém prádle. Fanoušci supermodelky byli potěšeni a neváhali napsat krásce a popřát jí vše nejlepší.

„Takto kráčím do mého 37. roku života,“ napsala Karolína k videu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

Karolína Kurková

Karolína Kurková je světoznámá modelka, která spolupracovala s nejslavnějšími módními domy, včetně Victoria's Secret, Prada, H&M, Vogue atd. V současné době žije s manželem Archiem Drurym a jejich syny v Miami na Floridě.

Pokaždé, když přilétá do Prahy, vyvolává bouřlivou reakci české veřejnosti, a to kvůli své češtině. Vše vypuklo po zveřejnění jedné reklamy, ve které česká modelka hovoří se znatelným přízvukem. Po publikaci videa se tak Kurková musela potýkat se spoustou nepříjemných komentářů.

Navzdory tomu, že je podle mnohých čeština modelky stále horší, Kurková v rozhovorech dříve uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA. Sama se do amerického New Yorku odstěhovala v sedmnácti letech.