Slovenská Tvoje tvář: Belohorcová vystoupila jako kopie známého zpěváka a k vidění byla i Dara Rolins

Televize Markíza včera odvysílala už sedmou epizodu šesté série show Tvoje tvář má známý hlas, ve slovenštině Tvoja tvár znie povedome. Naše sousedy tak čekají už jen tři části a projekt vyvrcholí velkým finále, kde se dozvíme jméno celkového vítěze. A kdo to bude, v konečném důsledku závisí na bodování porotců. V poslední části body rozdával kromě stálé poroty také na Slovensku známý herec Vladimir Kobielsky.

No a právě zmíněný Kobielsky hned v úvodu prozradil trapas, který se mu stal v souvislosti s písní, která zazněla. Herečka Kristína Madarová totiž zpívala známou píseň od Beáty Dubasové Vráť mi tie hviezdy. A spolu s ní se na pódiu objevila i původní interpretka, se kterou má herec vtipnou příhodu. Dvojice se totiž před lety setkala na plese v Záhorské Bystrici.

Zpěvačka Dubasová tam zpívala a Kobielsky se zúčastnil jako host. „Já jsem se tak vytratil před jejím vystoupením a zdrželi mě... A vrátil jsem se do velkého sálu, kde Beátka se právě ptala: Co vám mám ještě zazpívat? Na což jsem do toho ticha já zakřičel: Za dverami mojej izby. A Beátka se na mě podívala a řekla: To už jsem zpívala, Vladko. A všem v sálu byla jasná hladina alkoholu v mé krvi,“ zavzpomínal Kobielsky na trapas, který se mu přihodil.

Celkově se porotcům a účinkujícím v sedmém kole nejvíce líbila zpěvačka Barbora Piešová, která během večera ztvárňovala Paľa Drapáka. Tisíc eur, které výhrou získala, věnovala občanskému sdružení Klub cystické fibrózy.

Ve včerejším díle však diváci mohli zahlédnout i Daru Rolins v podání herce Martina Klinčúcha. Před vystoupením se přiznal, že má velký strach. Podle něj to totiž bude dosud nejtěžší výzva. Musel se vyrovnat nejen se specifickými tanečními pohyby, ale také s unikátním zabarvením hlasu. A dokonce mu vzkaz poslala i samotná Dara.

„Ahoj, Martine. Tak jsem se doslechla, že tě čeká vystoupení. A ne ledajaké. Ty prý budeš zpívat mě! To považuji za dost odvážný krok. A právě proto o to víc ti držím palce a věřím, že se toho zhostíš se ctí,“ řekla Dara mladému herci.

A jaké tváře budou v pořadu k vidění v dalším díle? Například Michal Tučný, Justin Bieber, Dan Nekonečný či Elvis Presley.

Slovenská Tvoje tvář

Tvoja tvár znie povedome, obdoba české show Tvoje tvář má známý hlas, je týdenní pořad televize Markíza, ve kterém osm známých slovenských osobností napodobuje světoznámé hvězdy. Momentálně se v televizi vysílá již šestá řada. Moderátorem této řady je Martin Nikodým, v porotě jsou Mário „Kuly“ Kollár (z kapely Desmod), herečka Zuzana Kubovčíková Šebová a herečka Lujza Gajarová Schrameková.

V pořadu soutěží herečka, komička a moderátorka Eva Kramerová, zpěvačka a vítězka SuperStar 2020 Barbora Piešová, herečka Kristína Madarová, komik Fero Joke, herec Dušan Cinkota, moderátorka a modelka Zuzana Belohorcová, herec Braňo Mosný a herec Martin Klinčúch.