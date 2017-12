Líní Češi: čísla, která bourají stereotypy

Není divu, že existuje známý český výraz pohodička. Zdá se, že česká ekonomika, která je tradičně považována za jednu z nejstabilnějších v EU, také nemotivuje Čechy k tomu, aby se pokusili o kardiální změnu svého života tím, že by své štěstí zkusili v úspěšnějších a bohatších zemích.

Navíc údaje takového zdroje jako je Odbor pro ekonomické a sociální otázky OSN svědčí o tom, že v mnohém jsme zajatci stereotypů. Pokud budeme věřit údajům odborem zveřejněné statistiky (a té určitě můžeme věřit), od roku 1990 do roku 2015 z České republiky emigrovalo celkem 932 582 lidí.

© AFP 2017/ Mandel Ngan MMF řekl, na kolik přišla východní Evropu emigrace za 25 let

Podle očekávání největší počet Čechů odjíždí do prosperujících a bohatých zemí západní Evropy. Absolutním lídrem v příjmu českých migrantů mezi zeměmi západní Evropy je Německo. Mají tam lepší pivo nebo je to spojeno s klobásami? Za toto období se do Německa přestěhovalo 543 527 Čechů , což je více než do jakékoliv jiné země. Druhou nejoblíbenější destinací k emigraci je po Německu sousední Slovensko. Velký počet Čechů si útočiště nachází v Severní Americe, hlavně v USA a Kanadě. Nejméně oblíbenými destinacemi jsou pro Čechy asiatské a africké státy. Navzdory tomu nemůžeme říci, že avanturismus je pro Čechy úplně cizí. Někteří Češi si pro svůj další život vybírají takové vzdálené a exotické státy, jako je Dominikánská republika, Chile nebo Panama.

Legrační na tom je, že v otázce přejezdu do jiných států Češi vypadají mnohem aktivněji než třeba Řekové nebo Maďaři.

Tak proč radši věříme stereotypům než statistice OSN?