Co by se stalo, kdyby Česko mělo jadernou bombu?

Nedávno šéf oddělení ruského ministerstva zahraničí pro bezpečnost a odzbrojení Michail Uljanov pronesl požadavek, který Moskva navrhuje bezmála třicet let a možná víc. Ať Američané stáhnout své jaderné zbraně z Evropy. "Rusko stáhlo všechny své jaderné zbraně na své území. Myslíme si, že to samé už dávno měla udělat americká strana," myslí si ruský diplomat.

Nebudeme přemítat o tom, jestli Američané budou naslouchat ruské výzvě, nebo ne. Každému je jasné, že USA nemají zájem uklidit nepořádek, který v Evropě straší z dob studené války. Nebudeme se hrozit nad počtem jaderných bomb, které americká armáda rozházela po svých evropských základnách. I když jich je okolo dvou set, a to není málo.

Podívejme se na návrh ruského diplomata z jiného úhlu a trošku si zaspekulujme. Co by se stalo, kdyby Česká republika měla jaderné zbraně? Byla by to pro nás výhoda nebo pravý opak?

Zprvu krátké entrée. Jak by se Česko dostalo k jaderným zbraním? Koncem roku 1965 byla podepsána dohoda mezi vládou SSSR a vládou ČSSR o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk. Jejím předmětem bylo, mimo jiné, vybudování tří speciálních skladů na československém území pro sovětské jaderné hlavice. Raketová vojska československé armády posléze disponovala raketami Scud-B. V první polovině 80. let se do výzbroje ČSLA dostaly samohybné kanóny 2S7 Pion a samohybné minomety 2S4 Tulpan určené také ke střelbě jadernou municí.

S lehkou dávnou fantazie si můžeme představit, že nám mohl zůstat jaderný arzenál a promítnout tuto smyšlenou skutečnost do našich dní. Jak by to například vypadalo?

Československo by se nerozpadlo. Pokud bychom měli jaderný arzenál, společný stát Čechů a Slováků by se nemusel rozpadnout. Chování západních elit, které nenáviděly komunismus, ale bály se rozpadu Sovětského svazu kvůli obavě o prodeji jaderných zbraní na černém trhu teroristům a nedemokratickým režimům, napovídá, že by do Bratislavy jezdil třeba americký prezident George Bush starší a přemlouval by slovenské politiky k zachování Československa. Pod stromem brněnské vily Tugendhat by Bush nadbíhal tehdejšímu premiéru České republiky Václavu Klausovi a Slovenské republiky Vladimíru Mečiarovi, aby se nepouštěli do ukvapených rozhodnutí.

Jaderné bomby by Slováky neudržely. Není vyloučeno, že by kdyby Československo stále existovalo, Slovensko by nehledalo ze společného státního svazku cestu ven. Třeba bychom zažívali podobné vášně a bouře emocí, s jakými bojuje Madrid. Třeba by Slovensko bylo našim vzbouřeným regionem a museli bychom s ním únavně jednat o stále širší a širší autonomii.

Kdybychom měly jadernou munici, nemuseli bychom být členem Severoatlantické aliance. Bezpečnost státu a jeho suverenita by se opírala o několik desítek dělostřeleckých nábojů se znakem radiace. Nepotřebovali bychom domnělou obranu od NATO . Nemuseli bychom žít v pochybách, jestli organizace v případě našeho ohrožení použije pátý článek Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně.

Praha by byla klíčovým garantem bezpečnosti v regionu. Nikdo by si na nás nedovolil a my bychom našim sousedům mohli slíbit pomoc v nejtěžší hodině. Z Visegrádské čtyřky by nebyl zoufalý diskusní kroužek, jakým je dnes, ale skutečná a silná organizace. Severoatlantická aliance by také neměla záminku se rozšiřovat na Východ.

Kdybychom za této situace byly americkými spojenci, hrozilo by nám stejné nebezpečí, s nimž musí žít Belgičané, Holanďané, Němci nebo Italové. Byly bychom cílem pro ruské rakety, jako možná hrozba pro ruskou bezpečnost. Rusové opravdu nechtějí jaderné zbraně poblíž svých hranic. Věřme slovům Michaila Uljanova.

V opačném gardu bychom na tom byli ještě hůř. Kdyby Česko chtělo vést nezávislou na Washingtonu politiku nebo by k hrůze Západu Praha odmítala rusofobii, asi by to pro nás mělo fatální následky.

Jak víme z historie, ten kdo se protiví vůli USA, toho potká krutý konec. Možná, že by po nás západní koalice požadovala zbavit se jaderných zbraní a přijmout její diktát. Pokud by Praha nesouhlasila, přišla by k nám brutální intervence.

Pražský hrad by byl v troskách. Na Brno by dopadaly tomahawky. V šumavských lesích by domobrana bojovala s „mírovými jednotkami." Kolaboranti by vítali „osvoboditele." A prezidenta Zemana by soudili v Haagu.

Není nakonec dobře, že jaderné zbraně nemáme?

