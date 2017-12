Jak marinovat houby? - а со ještě zajímá obyvatele zemí V4

Nejvyhledávanějšími tématy, které lidé v českém internetu za pomoci Googlu v kategorii „Trendy roku" vyhledávali v roce 2017, byly „Volby". To není překvapením, parlamentní volby následované nadcházejícími prezidentskými volbami se musely odrazit na zájmu o toto téma v internetovém prostoru. Na druhém místě se umístilo „Mistrovství světa v hokeji". Na třetím místě je, překvapivě, „Účtenková loterie". Jak je vidět, podnikatelé mají ve věci zavádění EET úplně jiné starosti než obyčejní občané. Jedni vyhledávají informace o účtenkové loterii, co dělají ti druzí, to, bohužel statistiky Googlu nenaznačují. Na čtvrtém místě se nachází „Lidl eshop" — kdo nenakupuje rád! Překvapením je na šestém místě „Volební kalkulačka". Tento ukazatel umožňuje vyjádřit dohad, že nemalá část českých voličů ztrácí přehled v nepřeberném množství politických stran a hnutí na české politické scéně a využívá nabízené služby kalkulaček pro lepší orientaci. Nezbývá než doufat, že nabízené verze kalkulaček jsou čestné a poctivě počítají 1+1=2, a ne 3,5… jinak by důvěřiví aktivní voliči skončili ne tam, kde hájí jejich zájmy, ale „na opačné straně barikády".

Do první desítky v kategorii „Trendy roku" vešly ještě „Penny hra", „iPhone 8", „iPhone X" a „Fidget spinner".

V kategorii „Události roku" jsou první tři místa totožná s kategorií „Trendy roku". Dále pokračují výlučně sportovní události — „Tour de France", „Wimbledon", „Australian Open", „Velká pardubická", „MS v atletice". Výjimkou je na šesté pozici „Black Friday" a na deváté „Hurikán Irma". Inu, Češi mají rádi sport… hlavně u piva, že ano.

Vítězem kategorie „Místní osobnosti" se stal Jiří Kájínek. Uvidíme, jakým směrem se bude jeho sláva vyvíjet a dokáže-li svůj čelní post obhájit i v nadcházejícím roce 2018.

V souvislosti s velkým zájmem o vyhledávání o volbách stojí za pozornost kategorie „Kdo". Na prvním místě totiž stojí vyhledávací dotaz „Kdo vyhraje volby". V demokratických státech vyhrává volby ten, kdo získá největší počet hlasů. Že by Češi v tento princip nevěřili? Nebo chtěli vsadit na jistotu a „hodit to tam" tomu, o kom si mysleli, že vyhraje? Nebo naopak?

Na Slovensku v kategorii „Trendy roku" dopadli podobně jako Češi. Na prvním a druhém místě je „MS v hokeji" a „Voľby do VÚC (krajské volby — red.)". Společné československé kořeny o sobě daly znát. Kromě politiky a sportu Slováky zajímal také „Ples v opere", který je na druhém místě v kategorii Události roku. V kategorii „Místní osobnosti" je na prvním místě „Peter Sagan".

Při pohledu na polské statistiky se nevyhnete pocitu, že Poláci musí přímo milovat houby. V kategorii „Jak" se na prvním místě nachází vyhledávací požadavek „Jak sušit houby?", na třetím místě „Jak zamrazit houby?", na pátém „Jak marinovat houby?", na desátém místě „Jak připravovat houby?". Nedávno polské ministerstvo nabádalo Poláky, aby se množili jako králíci a dosáhli tak větší porodnosti. Že by se Poláci chodili množit do lesa a při cestě tam a zpět nalézali houby? Přece jen je v lese klid, pořádek a není tam mobilní signál — přímo pohádkové podmínky ve srovnání s moderními městy.

Z první desítky nejvyhledávanějších výrazů se Poláci s Čechy protnou ve sportu. Na třetím místě v kategorii „Nejvíce vyhledávané" se nachází „Losování mistrovství světa 2018", na osmém potom „Skoky na lyžích".

Jako poslední se podíváme na naše západní sousedy. Němci sami o tomto roce hovoří jako o „supervolebním" roce, ani tento fakt ale nestál v cestě tomu, aby nejvyhledávanějším výrazem bylo „Losování mistrovství světa (ve fotbale)". Volby do Bundestagu jsou až na druhém místě. Na třetí pozici se umístil výraz „Wahlomat (německá verze volební kalkulačky)". V kategorii „Osobnosti" projevují v roce 2017 Němci největší zájem o Donalda Trumpa. Zvláštní zajímat se o prezidenta cizí země více než o své osobnosti, ke všemu ještě ve vlastním supervolebním roce.

Pozoruhodná je korelace mezi vítězi kategorií „Otázka — Co?" a „Otázka — Proč?". Na prvním místě otázky „Co?" se nachází „Co je setkání G20 (20 nejvyspělejších zemí světa — red.)" a na prvním místě otázky „Proč?" se nachází „Proč (protestovat — red.) proti G20?". Tato dvě prvenství mohou mít vztah k velkým nepořádkům, které probíhaly během setkání představitelů 20 nejvyspělejších zemí světa, jež proběhlo v německém Hamburku, kde docházelo k výtržnictví a násilnostem.

Na základě výše zmíněných informací můžeme dojít k závěru, že Česko, Slovensko, Německo jsou si nejen blízko geograficky, ale i tím, co obyvatelé těchto zemí řeší nejvíce — jsou politicky aktivní, vyhledávají informace před provedením důležitých rozhodnutí (volební kalkulačky) a mají rádi sport. A Poláci mají rádi houby, nebo prostě rádi chodí do lesa a houby jsou druhotným efektem, který se poté projevuje na vyhledávání v internetovém prostoru.

