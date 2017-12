Konkurent Zemana: Jakékoliv změny jen zhorší situaci v Česku

Devět kandidátů. Jeden vítěz. České prezidentské volby se blíží. Zbylo pouze pár týdnu, než se otevřou volební místnosti a do uren začnou padat volební lístky. Kdo se stane prezidentem Česka? Miloš Zeman nebo jeho oponent? Předvolební průzkumy mají jasno. V prvním kole může zvítězit současný prezident Zeman. Ale známe průzkumy a jak často se mýlí. Překvapit může černý kůň kampaně. Petr Hannig.

„Prezident nesmí být zbabělec ani nastrčená figurka," tvrdí známý hudebník. A ostře, mnohdy mnohem ostřeji než Zeman, se pouští do nešvarů, o kterých zbylí kandidáti mlčí.

Sputnik se zeptal populárního hudebníka a předsedy strany Rozumní Petra Hanniga, co si myslí o ostrých problémech dneška: svobody slova a Evropské unii?

Hovořil jste o tom, že v Česku není svoboda slova. Proč si to myslíte?

Existují zákony, které umožňují člověka za vyřčená nebo napsaná slova a věty soudně postihovat podle trestního zákoníku. Příkladem je nynější proces s Adamem Benjaminem Bartošem, předsedou Národní demokracie, a jeho dřívější podmínečném odsouzení v případu Polná.

Co se s tím dá dělat? Jak nám vrátit svobodu slova?

© AFP 2017/ Michal Cizek Zeman zamítl dohady o vlivu „ruské propagandy“ na volby

Jsem pro dodatek Ústavy ČR zaručující bezpodmínečnou svobodu slova a psaného projevu podle vzoru prvního dodatku Ústavy USA.

Jste striktně pro Evropské unii. Proč?

Nejsem striktně pro Evropskou unii. Můj názor je ten, že se EU musí vrátit před Lisabonskou smlouvu, která zaručí státům opět právo veta.

Pokud nás bude EU nutit k přijímání migrantů z rizikových zemí a následně nás za nepřijímání migrantů sankcionovat, jsem naopak proto, abychom vypsali referendum o vystoupení z Evropské unie.

Jsem také zásadně proti přijetí eura, které znehodnotí důchody, platy a úspory a bude nás nutit platit dluhy za Řecko. Naopak česká koruna je zárukou zachování samostatnosti státu.

Zkusme jedno předsevzetí. Co by se v příštím roce mělo v České republice změnit?

Obávám se, že v současné době by každá změna byla jenom k horšímu. Česká republika je ve všech parametrech na tom nyní velice dobře hospodářsky i společensky. V celku, nepočítaje v to problémy s potíráním svobody slova. Rád bych byl, kdyby vše radši zůstalo při starém, až na to včlenění svobody slova do Ústavy ČR.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce