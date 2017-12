Česko 2018: Přezbrojit se, ale ne podle ODS

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Magická 2 % pro NATO nemusejí být v Česku potřeba Koller: České vlády a ministři obrany od roku 1990 vesměs pokračovali v likvidaci armády. Armáda sloužila především jako zdroj peněz díky levně rozprodávanému movitému i nemovitému majetku, včetně výzbroje. Byla zničena většina československého obranného průmyslu. Akvizice byly prováděny nesystémově a téměř ve všech případech se více, či méně mluvilo o předražení za účelem korupce. Dodnes neexistuje odborné a nezávislé pracoviště, které by zajišťovalo odborné akvizice výzbroje a dalšího speciálního materiálu pro armádu a policii. Pokračování uspěchaných a nesystémových nákupů výzbroje lze hodnotit jako rozhazování peněz. Typickým příkladem je snaha o prosazení nákupu německých bojových vozidel pěchoty Puma, které představují nejdražší a z takticko-technického hlediska nejhorší možnost z pěti vybíraných typů. Tato zakázka páchne korupcí dokonce i z hlediska zainteresovaných pracovníků ministerstva obrany, včetně vysokých důstojníků. Zároveň česká armáda prakticky nemá moderní dělostřelectvo, tanky, opravdová bojová vozidla pěchoty a především protiletadlové systémy. Použitelných vojáků je kolem 6000. Chybí řada dalších věcí, takže je třeba investovat do systémové infrastruktury zaměřené na obranu státu, nikoli útočné operace a koloniální mise, které nám za vyhozené miliardy nepřinesly zvýšení bezpečnosti, ani ekonomický zisk. Do EU se valí miliony migrantů a nikdo nic nedělá, takže je otázka, nač jsme 28 let přezbrojovali a téměř každý rok reorganizovali armádu. Zvyšovat výdaje na českou armádu má smysl, pokud na to stát má. Je třeba investovat zodpovědně a podporovat především vlastní firmy podle možností a potřeb, nikoli podle byrokratických direktiv. Civilní obrana obyvatelstva a infrastruktury byla zcela zanedbána, materiál rozprodán, rozkraden, nebo zničen, takže z hlediska potřeb většího konfliktu prakticky neexistuje.

Takže osobně podporujete návrh ODS?

V ODS jsou určitě nějací vlastenci, ale nemají tam žádného vojenského odborníka, pokud za něco takového nechceme považovat novinářské pisálky a poslance, kteří se sami za něco takového považují, když si přečetli něco ze zahraničního tisku. ODS není schopna ani vytvořit realistický scénář pro reorganizaci armády. Dokladem je stupidní bílá kniha, která byla vyrobena za ministra Vondry. Už tehdy všichni zaměstnanci ministerstva obrany povinně vykřikovali, jaké je to veledílo, ale zároveň se za rohem smáli, jaká je to blbost za drahé peníze, které dostával za svůj příspěvek do tohoto veledíla kdejaký diletant. Stačí se podívat na honoráře pro různé pisálky, režiséry a podobné existence, které ODS platila jako odborníky.

Opakovaně jsem říkal i psal, že Rusko EU ani NATO neohrožuje, protože na tom nemá zájem a nemá na vítěznou útočnou válku s NATO, včetně obsazení a okupace zemí EU, kapacity. Ale západní země evidentně pod tlakem USA výdaje na zbrojení zvyšovat budou. To společně s migrační vlnou z Afriky povede k nárůstu sociálního napětí a nestability. V USA existuje válečný rozpočet, který dosahuje až kolem 50 % schváleného vojenského rozpočtu. Existoval už za prezidenta Obamy. USA zbrojit budou, protože jim zbyl prakticky jen zbrojařský a letecký průmysl. Ostatní strojírenství buď zlikvidovali a přestěhovali do Asie, nebo patří cizincům. Rusku pravděpodobně nezbude, než zbrojit také, protože ztratilo z tohoto hlediska řadu let a kapacit za dobu Gorbačova a Jelcina. Stále je, co dohánět. Nicméně by nemělo docházet k bezmyšlenkovitému kopírování kdejakého technologického nápadu z NATO a mělo by se zbrojit systémově a realisticky z hlediska efektivní všesměrové obrany velkého dosahu a zároveň se připravovat na ohrané operace ve velké hloubce, protože armády NATO a Ukrajiny jsou prakticky v dotyku na hranici. Je jasné, že bude třeba zefektivnit jaderný potenciál, protože bez něj by nebyla efektivní obrana s několikanásobnou přesilou vojsk NATO možná. Důležitá je především morálka armády a obyvatelstva. Drahé a přetechnizované žoldácké armády NATO byly poraženy v Iráku a Afghánistánu bojovníky v sandálech s odrbanými Kalašnikovy a pancéřovkami RPG-7. V Mali není situace o mnoho lepší. Miliardy nacpané do zbrojení nejsou zárukou vítězství.

Co nás všechny čeká v roce 2018? Ozbrojené konflikty klesnou, nebo se napětí zvýší? Mír nebo válka? Vaše předpověď?

Vojenský konflikt nelze zcela vyloučit. Vojenské propojování NATO, EU a evropských oficiálně neutrálních zemí je zaměřené proti Rusku. Vedení EU a NATO se snaží pomocí masivní mediální propagandy získat obyvatelstvo pro podporu války proti Rusku, ale moc se jim to nedaří. Především obyvatelé EU začínají chápat katastrofální dopady konfliktu. Dokonce i někteří politici začínají chápat, že všemožné protiraketové systémy mají pouze omezenou účinnost a nikdo z nich není imunní proti následkům jadernému záření. Spíše vidím pro bližší budoucnost jako pravděpodobnou snahu zesilovat všemožná embarga a provokace a snažit se ekonomicky a politicky Rusku škodit. Ale tak či onak, zatímco NATO stojí na hranicích Ruska. Všechno se může stát. Není to vánoční zázrak, ale opravdu doufám, že nikdo nechce opakovat smutné zkušenosti z minulosti a přežijeme rok 2018 v míru a klidu.