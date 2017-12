Co najdeme pouze v Česku. Jsme si jistí, že jste z toho neviděli vše

Začněme moravskou metropolí. Kdo z vás byl na brněnském Špilberku? Všimli jste si po cestě těchto horolezců. Musíme konstatovat, že předvádějí skoro stejný výkon, jako náš lezec Adam Ondra. Třeba je vezme do party.

Uznáváme, Česko se nepyšní žádnými velehorami. Naše „skromná" Sněžka má pouze 1 603 metrů. Ale chytrá česká hlavička si umí poradit. Proto na Dolní Moravě vznikla 55metrová rozhledna. Ale to není zdaleka všechno! Jestli vás unavil výstup na vrchol, cestu dolů si můžete zrychlit dlouhou klouzačkou. Najdete odvahu?

Za další zajímavostí se podíváme do Prahy. Toto „veledílo" najdeme u Galerie Futura. Stále marně přemýšlím o jeho významu. Mělo by to snad znamenat, že lezeme všem do zadku. Pevně věřím, že tací nejsem!

Jedna perlička ze života českého prezidenta. Při slově prezident by člověk očekával to nejdražší vybavení. Ale náš Miloš Zeman si na nějakou luxusní jachtu nepotrpí, česká pokladna tiše vrní blahem. I při odpočinku však myslí na svoji bezpečnost. Ochranka je na místě…

A teď se podíváme na to pivo… Řekni v zahraničí Česko a uvidíš tu melu. Piva máme v ČR tolik, že se v něm začínáme doslova i koupat! Vnější i vnitřní léčba, dokonalé!

Brno to však ještě doladilo. Co takhle si po cestě z práce dát pivíčko rovnou v šalině? Naši milí zákonodárci by se mohli zamyslet a „vymyslet" konečně pořádný zákon. Ten by mohl podobné vybavení přímo nařizovat.

Také už se těšíte na Velikonoce a zelené pivíčko?

Česko se tlačí i do módního průmyslu! Právě u nás vznikl „populární" trend ponožek v sandálech. V Anglii se takovém člověku říká sockman. Přiznejte se, kolik vás tu je

I cizinci jsou překvapeni, jak efektivně dokážeme bojovat se všemožnými narušiteli. Být vámi, tak bych se na YouTubu přesvědčil, jestli už nejste jedním z hlavních hrdinů internetu. Kolika zhlédnutí dosáhnete? Pozor na Mikulov!

Čokoládu máme rádi asi všichni. Také se to o nás ví… Ale cukrářské firmy cílí na všechny skupiny populace, jak jinak si vysvětlit právě tuto čokoládu.

Každý národ musí mít něco svého, tradic a zvyků bychom se vzdávat neměli. Řiďte se tím i ve svém životě, nesnažte se zalíbit někomu jen proto, že se to od vás očekává. Buďte prostě sví.