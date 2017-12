„Nejdůležitější“ události roku 2017 podle Sputniku

Rok 2017 byl opět bohatý na různé události, ať už se podíváme do jakékoliv sféry. Mohli bychom vám zopakovat všechny politické skandály (Čapí hnízdo, sportovní dotace), politické události (volby, Babiš), přijaté zákony (protikuřácký) a jiné dobře známé události roku 2017. Do toho se zajisté pustí jiná média, Sputnik pro vás vybral NEJ roku 2017.

Možná jste ani netušili, že něco takového je v Česku vyhlašováno, ale proč by ne!

Začneme českou klasikou. Titul Auto roku 2017 v ČR získala Škoda Kodiaq. Škodovka to natřela třeba Volkswagenu nebo Volvu. Automobilka Škoda obhájila svůj titul z loňska, kdy vyhrála Škoda Superb. Gratulujeme.

Co by mohlo následovat po našem oblíbeném vozítku? Samozřejmě bude následovat pivo. My se podíváme pouze na světlý ležák, piv je tolik, že bychom to nestihli ani do Silvestra. Sedmnáctý ročník degustační soutěže České pivo 2017 v prestižní kategorii světlých ležáků vyhrál Zubr Premium. Porotci museli ochutnat 75 vzorků zlatavého moku, to už je pořádný výkon. Gratulujeme.

Brňáci pozor! Do trojky jsme zařadili NEJ město Čech a Moravy. A na prvním místě skončilo Brno. Další historický milník a zdolání Prahy. Gratulujeme.

Dále jsme pro vás vybrali trochu kuriózní kategorie. O některých jste určitě neslyšeli.

V Kvasicích na Kroměřížsku mají Strom roku 2017, kterým se stal asi 230 let starý ořešák. Je to pašák. Obvod kmene je 672 centimetrů, výška 25 metrů a koruna je široká 32 metrů. Gratulujeme a ať se do něho netrefí žádný blesk.

<br>

V České republice myslíme i na naše nejmenší dítka. A každý rok se vyhlašuje nejlepší školka. V roce 2017 se NEJ školkou stává vsetínská mateřská školka Na Kopečku. Ať jsou prťata spokojená. Gratulujeme.

<br>

Vzpomínáte někdy na své mládí a školní léta? V dnešní době už se vyhlašuje i nejlepší maturitní tablo. V roce 2017 tento titul získává 4. A z havířovského gymnázia. Havířov nejsou jenom horníci a hokejisti! Gratulujeme.

Náš přehled zakončíme zvířátkama. Tím se nedá nic zkazit. Tady vám přinášíme hned všechna medailová umístění. Až poznáte tyto chlupáče na ulici, budete vědět, že je to NEJ pes nebo kočka roku 2017. Tak co na ně říkáte? Gratulujeme.