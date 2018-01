Čeští junioři postupují do bojů o medaile

Skóre zápasu při přesilové hře otevřel již v 6. minutě Zadina. Ve druhé třetině však Finové stav otočili a dostali se do vedení 2:1. Ve 14. minutě druhé třetiny však dokázal vyrovnat Reichel. Ve třetí třetině se Finově dostali opět do vedení, již to vypadalo na další porážku ve čtvrtfinále. Při hře bez brankáře však vyrovnal Zadina a šlo se do prodloužení, které vítěze nepřineslo.

Rozhodnout tedy musely samostatné nájezdy, ve kterých byli čeští mladíci úspěšnější. Své pokusy proměnili Reichel, Nečas. Neuspěšnými střelci byli Zadina, Kaut a Zachar. Gólman Kořenář však propustil pouze jeden nájezd Finů.

V semifinále české juniory čeká tým Kanady nebo Švýcarska. Týmy své utkání hrají od 22:00. Poslední medaili z MS juniorů jsme vybojovali v roce 2005.