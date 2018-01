Stane se život těžší s zavedením eReceptů?

Podle slov bývalého ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňka Blahuty systém preskripce funguje v režimu tzv. dobrovolnosti již od roku 2011 a měl by být tedy dostatečně odzkoušen. SÚKL uvádí, že povinnost elektronické preskripce tzv. eReceptu byla zamýšlena jako povinná již k datu 1. ledna 2015. Zavedení bylo odloženo a nyní nastal čas, kdy se konečně ukáže propracovanost a efektivita elektronické preskripce.

Náměstek ministra pro legislativu Radek Policar uvedl, že na lékaře v blízké době dopadnou i další novinky spojené s elektronizací systémů. Mimo jiné od 1.3. 2018 se jich bude týkat také elektronická evidence tržeb. Z toho vyplývá, že v současné době se již ani lékař na vesnici neobejde bez připojení k internetu.

Jedná se o lékařský předpis vystavený v elektronické podobě, který je po vystavení lékařem uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každý eRecept má svůj unikátní identifikátor, což je 12místný kód a čárový kód, jenž lékárník načte. Jestliže lékárník nalezne v CÚER předepsaný léčivý přípravek, může ho pacientovi vydat. Identifikátor eReceptu je možné předat celkem čtyřmi způsoby, a to formou papírové průvodky, SMS, emailem či prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu. Záleží jen na domluvě mezi lékařem a pacientem. Výhoda tedy spočívá v tom, že recept může být vydán na dálku a napomáhá eliminaci falešných lékařských předpisů.

Systém je nyní funkční a dle SÚKL se objevilo jen minimum problémů, avšak tisíce lékařů ještě čekají na schválení registrací Českou lékařskou komorou.

„Jsme zaregistrováni na SÚKLu již dva roky. Náklady na zavedení nebyly nijak závratné. Software pro komunikaci s centrálním uložištěm máme. Elektronické recepty se předepisovaly už dříve. Především nemocnice v okolí předepisovaly elektronicky a recept pacienti mohli uplatnit u nás. Chodí především s papírovou průvodkou. S receptem v podobě emailu jsem se setkal jen jednou. Pacient ukázal kód z emailu na mobilu, avšak náš skener ho nebyl schopen sejmout, takže jsem ho přepsal přímo do počítače. Jedná se o pár znaků, takže problém nenastal a vydali jsme léčivo bez problémů," sdělil Sputniku PharmDr. Pavel Grozda, který pracuje v jedné moravskoslezské lékárně.

„Zavedení nás nijak neomezilo, ale zatím také v ničem nepomohlo. Vše se ukáže časem. Až bude v systému záznam pacienta, tak to bude velký přínos," sdělil pan Grozda.

„Problém s připojením k internetu nemíváme, avšak občas nám to zahlásí nějakou chybu. Jedná se o situace, kdy je třeba na receptu udělat nějakou změnu, kterou ještě nelze provést. Když není nějaký lék na skladě, tak ho po dohodě s pacientem můžeme zaměnit. To jsou tzv. generické substituce. V případě, že má lék stejnou účinnou látku ve stejné koncentraci. Někdy může být i ta koncentrace jiná, ale musíme upravit dávkování. Tato záměna je už od ledna tohoto roku také povolena. Můžeme do poznámky napsat lékaři, co bylo skutečně vydáno oproti tomu, co předepsal. Časem to samozřejmě uvidí už automaticky," uvádí Pavel Grozda a rozhovor zakončil pozitivními slovy, že vše zatím funguje dobře.

