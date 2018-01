Junioři dostali od Kanady 7 gólů

Čeští mladíci utkání zahájili nebojácně. V šesté minutě naše hokejisty poslal do vedení Zadina. Až do 15. minuty první třetiny to s námi vypadalo dobře, ale Kanada v 16. minutě vyrovnala, a ještě do konce třetiny stihla utkání otočit.

Za stavu 2:1 pro Kanadu začala druhá třetina. Od 28. minuty jsme v rozmezí 9 minut dostali 4 góly a bylo po zápase. Ve 46. minutě Kanada zasadila 7. úder a druhý gól Zadiny v 51. minutě již nic neznamenal. Konečný stav 7:2.

​I přesto mohou mladíci ukončit 15leté čekání na medaili. I bronz by byl považován za úspěch! Zůstaly našim klukům do posledního zápasu síly? Utkání o třetí místo s USA začíná v sobotu o půlnoci.