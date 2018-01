Březina v rozhovoru pro Sputnik promluvil o tom, jak se připravuje na ME 2018 v Moskvě

Největší českou nadějí na blížícím se ME v krasobruslení 2018, které letos hostí Moskva, je bezesporu Michal Březina. Sportovci o evropské medaile budou bojovat od 17. do 21. ledna. Redakce Sputniku necelé dva týdny před začátkem ME vyzpovídala právě Michala Březinu.