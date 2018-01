Kalousek chce sestřelit Zemana. Klidně kývne na spolupráci se Sputnikem

© Depositphotos/ Nomadsoul1 Jak Sputnik a Rusko pomáhají některým českým médiím si vydělat na chleba

Je to skoro čest, když bad boy české politické scény chce využít služeb „zlých hochů" českých médií — Sputniku, Aeronetu a Parlamentních listů. Ale když vám teče do bot a víte, že vám hrozí druhý volební debakl v řadě, co se dá dělat?

Miroslav Kalousek má na politiku čuch. Byl předsedou několika stran, zkusil si párkrát ministrovat a všechny skandály, které by jiné poslali do politického důchodu, přestál. Přestál i katastrofický výsledek TOP 09 ve sněmovních volbách, jen z postu šéfa strany se přesunul do čela poslaneckého klubu o celých sedmi členech. Jinými slovy, politický nezmar.

Teď mu jeho čuch říká, že Miloš Zeman prezidentské volby vyhraje a na Pražském hradě zůstane. Je to, pro něj určitě, děsivá představa. Předvolební průzkumy dávají jakousi naději Jiřímu Drahošovi. Prý by v druhém kole mohl získal okolo 45 procent. Ale i tato predikce vypočítaná výzkumníky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jasně naznačuje: Zeman to opět dá.

Kalousek, jsa si vědom negativních reakcí, které v lidech vzbuzuje, by rád Zemanovi pár procentních bodů ubral. Proto na svém twitterovém účtu napsal, že by mohl dát do Sputniku, Aeronetu a Parlamentních listů inzerát, v němž by podpořil Miloše Zemana. Mohlo by to prý zabrat jako antireklama.

V pátek a v sobotu půjde o hodně. Tak mě napadlo dát do Sputniku, Aeronetu a Parlamentních listů inzerát, že podporuji Zemana. To by mohlo zabrat…Co myslíte? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 7. ledna 2018

Nezabere. Pan předseda poslaneckého klubu si naivně myslí, že média označovaná jako dezinformátoři nebo fake news mohou ovlivnit volební kampaň. Za své prohry si může každý sám.

Trump nevyhrál volby, protože v USA vysílal kanál RT. Andrej Babiš nevyhrál volby, protože má Máru. Miroslav Kalousek neprohrál volby, protože nemá Máru. Zeman nezůstane na Hradě, protože každý týden chodí do TV Barrandov a občas dá rozhovor Parlamentním listům. Trump, Babiš, Zeman umí oslovit voliče a vyhovět lidem.

Buď to tam je, nebo není. Bez urážky, zásadní rozdíl mezi Kalouskem a Zemanem vlastně není. Oba pánové si rádi přihnou a stejnou měrou mají rádi ostré výrazivo. Bývalý šéf TOP 09 zatím ještě nemával atrapou kalašnikova (třeba na Babiše), ale vulgární gesta mu jdou docela dobře. Voliči však dávají přednost žoviálnímu Zemanovi a Kalouska považují za hulváta. To je, pro někoho, smutná pravda.

Na závěr chceme panu Kalouskovi poděkovat za vtipný tweet. Sputnik však nechce a nebude zasahovat do jakékoli volební kampaně. Proto nabídku odmítáme.