Kde a jak načerpat energii? Zájezdy First Minute 2018

Máme za sebou první týden roku 2018 a jak se říká, začátky jsou vždycky nejtěžší. Máte málo energie a sluneční paprsky vám chybí jako sůl, avšak pracovní vytížení vám nedovolí načerpat sílu, ať ten nový rok stojí za to? Napadá mě jediné, a to si udělat radost právě teď, protože si to zasloužíme.

Možná máte pocit, že na výběr letní dovolené je brzo, ale opak je pravdou. Zaručíte si tím výhodnou cenu dovolené na tzv. first minute (na první chvíli) a kýžený odpočinek bude pro vás perfektní motivací do dalších pracovních dnů. Taky si tím zajistíte, že budete mít ten nejlepší a pro vás nejvhodnější termín či hotel.

© Sputnik/ Marina Lysceva Letadlo se otočilo po 4 hodinách letu kvůli nadbytečnému cestujícímu

Dle českého statistického úřadu v roce 2016 navštěvovali Češi za účelem dovolené nejčastěji země: Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Rakousko a Řecko. Tyto destinace jsou krásné, avšak možná už několik let Vás láká zkusit větší exotiku, ale bojíte se či si myslíte, že nemáte dostatek financí?

Nejlepší dobou pro výběr dovolené je tedy doba, kdy cestovní kanceláře (CK) vydávají katalogy a spouštějí prodej First Minute zájezdů. Tím pádem i ceny zájezdů do exotických zemí budou nižší. CK se předhánějí v nabídkách a výhodách, aby si zajistily, že si koupíte dovolenou právě u nich. Nejste si ještě jisti, kam vás vaše srdce táhne tento rok? To vůbec nevadí, jelikož některé cestovní kanceláře poskytují možnost změny celého zájezdu do 8 dnů před odletem bez poplatků. Některé CK nabízejí ZDARMA:

— dopravu na letiště,

— parkování na letišti,

— 1 dítě do 18 let.

Dále můžete mít VIP kurzy při směně valut či slevu pro skupiny atd. Další výhodou, o které při koupi First Minute zájezdů možná ještě někteří neslyšeli je, že v případě koupi těchto pobytů máte i lepší podmínky v připojištění.

Proč si zařídit cestovní pojištění?

Zdraví na prvním místě, avšak kvalitní cestovní pojištění dokáže pokrýt jak rozbitý telefon, ztracená či ukradená zavazadla, tak i zrušený let. Nepodceňujme tedy univerzální krytí mnoha neočekávaných nákladů. Při výběru cestovního pojištění nás zajímá především výše krytí zdravotních výdajů, aby nenastal problém při hospitalizaci na delší dobu. Dalším důležitým bodem je limit na případnou nouzovou evakuaci a péči pro případ, že byste například potřebovali převoz vrtulníkem. V případě nouze se kdykoli můžete obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které má vypracované návody, co dělat v různých nepříjemných situacích.

© Fotolia/ XtravaganT 15 nejlevnějších zemí pro cestování

Kde jinde načerpat inspiraci než na veletrzích cestovního ruchu.

Od 18. ledna do 21. ledna 2018 bude probíhat na brněnském výstavišti veletrh GO a veletrh Regiontour.

Veletrh GO je zaměřen na výjezdovou turistiku, tedy na oblíbené zahraniční destinace. Veletrh Reiongtour se specializuje na cestovní ruch České republiky a regiony střední Evropy. V rámci doprovodného programu bude na Brněnském výstavišti také GO KAMERA, což je festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací.

Dále můžete navštívit mnoho přednášek v Plzni ve dnech 27.1.-28.1.2018.

Poté Festival kolem světa Praha 2018 od 10.3. do 1.3.2018. Jedná se o největší cestovatelský festival Kolem Světa, který se bude konat v prostorách výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech v souběhu veletrhů For Travel, For Boat, For Caravan a Hlubina.

© AP Photo/ Jerome Delay Vyzkoušej, jestli si troufneš: nejnebezpečnější místa pro cestování 10

Ani na Moravě nezahálejí a proběhne již 23. ročník výstavy služeb, cestovního ruchu a využití volného času Tourism Expo 2018 na Výstavišti Flora Olomouc, a to ve dnech 6.4. — 7.4. 2018.

Poptávka po zajímavých dovolených stoupá každým rokem čím dál tím více. Lidé si oblíbili i tzv. low cost cestování neboli cestování s co nejnižšími náklady. Tento způsob poskytuje možnost skloubit vše důležité. Ušetříte, a ještě načerpáte bohaté zkušenosti a poznáte lidi, které byste v ohraničeném plážovém letovisku nepotkali. Na sociálních sítích je mnoho skupin, které se tomuto tématu věnují a sdílí spolu rady a typy na cesty.

Nyní třeba otálet či se strachovat, vždyť poznávání světa a cestování je nejlepší životní investice a způsob boje proti strachu z neznáma. Jak jednou řekl rakouský filozof Rudolf Steiner: „Strach a podobné city jsou jen průvodními jevy vývoje člověka ke svobodě."

