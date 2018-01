Vyhraje volby v zahraničí Drahoš nebo snad Hilšer? Názor

Hlasování v zahraničí, to je vám pořádná lotynka! Víte jaké to vůbec je volit v zahraničí? Musíte si zařídit zapsání do zvláštního seznamu voličů, abyste mohli hlasovat. Když nastane den D tak musíte k urně jít, protože to by bylo fakt blbý. A nebo jet. Jen si to představte: žijete v Kongu, pomáháte místním obyvatelům vypořádat se s následky genocidy, kterou si z nudy uspořádali, a chcete volit. Máte na výběr jen dvě možnosti: letět na nejbližší českou ambasádu vzdálenou 2 tisíce kilometrů, nebo se na to vykašlat a honit opice.

Proto není divu, že se většina zahraničních voličů zblázní a hlasuje velice zvláštně. Víte, že na minulých prezidentských volbách prvním kole v Zimbabwe předstihl šmoula Franz Miloše Zemana? Asi tam mají rádi divochy. Kdyby se konaly volby jen v Íránu, v druhém kole by se o Pražský hrad utkala Zuzana Roithová s Janem Fischerem. To jsou paradoxy. Mohli jsme mít za prezidenta želé.

Žerty stranou. Voliči v zahraničí mají zvláštní čuch na kandidáta, který vyzve favorita hlasování ve finálním kole. Vraťme se na začátek roku 2013. Je těsně před prvním kolem voleb. Všechny předvolební průzkumy trvají na tom, že se o Hrad popere Miloš Zeman a Jan Fischer. Některé sociologické agentury hlásí, že Fischer bude jasný vítěz prvního kola. Schwarzenbergovy preference stačí maximálně na třetí, ale většinou na čtvrté místo. A co se nestane? Do druhého kola jde odepisovaný kníže a Miloš Zeman.

Ukázalo se, že voliči v zahraničí odříznutí od pravidelné mediální masáže českým mainstreamem, který už už viděl Fischera prezidentem, intuitivně volili skutečného Zemanova soupeře. Argument, že Schwarzenberg padal do uren po celém světě, protože se volilo na ambasádách neobstojí. Schwarzenberg nebyl nějakým bohem pro diplomatický sbor.

Ale to není všechno. Dobře, intuice voličům v zahraničí našeptala, ať volí Karla. Zvláštní na tom je, že Schwarzenberg vyhrál v cizině obě kola. Češi v zahraničí volí absolutně jinak než Češi doma. Před pěti lety v prvním kole byl výsledek 54 ku 10 a v druhém kole 84 ku 16 ve prospěch Schwarzenberga.

Když se podíváme na aktuální průzkumy, konkrétně na ten nejčerstvější od agentur Kantar TNS a Median, pořadí je následující: Miloš Zeman (42,5 %), Jiří Drahoš (27,5 %), Michal Horáček (12,5 %), Pavel Fischer (7 %), Mirek Topolánek (6 %). Marek Hilšer (2,5 %) Vratislava Kulhánek (1,5 %) Jiří Hynek a Petr Hannig (0,5 %). Jestli se bude situace opakovat a zahraniční voliči prohlédnou fíkus jako prohlédli želé, mohou postarat o překvapení.

Co když voliči v cizině místo Drahoše do druhého kola se Zemanem nominují černého koně předvolební kampaně? Například takového Marka Hilšera? To by bylo pozdvižení a mrzení! Jak to bude ve skutečnosti se dozvíme už v sobotu večer.

Sputnik se zeptal známého sociologa Petra Hampla, co si o anomálii voličů v zahraničí myslí:

Proč podle vašeho názoru voliči v zahraničí volí absolutně naopak než voliči v ČR? V roce 2013 získal drtivou většinu hlasů zahraničních voličů Karel Schwarzenberg, doma volby s přehledem prohrál. Čím to je?

Je to tím, že mezi voliči v zahraničí převažují byrokraté a manažeři, tedy příslušníci té úzké vrstvy, které se obvykle říká elita.

Lze stejným způsobem predikovat zahraniční vítězství Jiřího Drahoše, nebo Marka Hilšera, který má dnes stejné nízké preference jaké měl před pěti roky Schwarzenberg?

Ano, lze očekávat, že budou hlasovat pro jakéhokoliv kandidáta proti Miloši Zemanovi.

