5 nejzáhadnějších trestných činů, které prověřily kvalitu české policie

Sputnik pro vás vybral 5 kauz a vražd, které se nepodařilo vyjasnit. Slýcháme o nich v médiích již několik let a zdá se, že to nikdy neskončí. Policie však stále věří, že jednou budou tyto případy uzavřeny. Mezi top 5 nesmí chybět ani kauza, která hýbe politikou právě nyní!

1. Vražda Františka Mrázka

Vražda kontroverzního podnikatele Františka Mrázka není vyřešena ani po 12 letech. Mrázek podnikal v potravinářství. S jeho jménem je spjat potravinářský kolos Setuza, styky s miliardářem Radovanem Krejčířem, Tomášem Pitrem a dalšími.

© REUTERS/ Bernadett Szabo Byla určena země, ve které se odehrává největší počet vražd na hlavu

K zavraždění došlo v lednu ve večerních hodinách roku 2006, kdy Mrázek nasedal do opancéřovaného vozu. Spáchal tento trestný čin najatý profesionál? Z počátku se mluvilo o najatém odstřelovači, avšak policie to po několika týdnech vyšetřování zpochybnila. Mrázek byl střelen do srdce. Byl zavražděn v nedožitých 48 letech.

Neobjasněná vražda vytvořila z Mrázka legendu a stal se z něj dokonce i hrdina knih. Byl vydán komplet tří knih pod názvem „Kmotr Mrázek — Trilogie". První kniha z trilogie vyšla již v roce 2007. Autorem je Jaroslav Kmenta. Bude se jednat o další tzv. „kriminalistický pomníček" či se případ podaří vyřešit i po tolika letech?

2. Radovan Krejčíř v JAR

V loňském roce se znovu mluvilo o uprchlém miliardáři Krejčíři, kterého v roce 2016 poslal soud v Jihoafrické republice na 35 let do vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Údajně se pokusil o útěk, jenž vedl k přesunu do věznice s maximální ostrahou.

V roce 2005 Krejčíř uprchl z České republiky. Důvodem bylo policejní vyšetřování a Krejčíř byl odsouzen k odnětí svobody na více než 10 let za vytunelování firmy Technology Leasing, podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, daňový únik firmy M5 a přípravu vraždy celníka. Od podzimu 2013 je Krejčíř vězněn v Jihoafrické republice. Je obžalován z mnoha trestných činů a soudy doposud pokračují.

3. Andrej Babiš a Čapí hnízdo

Nejaktuálnější kauzou je případ Čapího hnízda. Společnost ZZN Agro Pelhřimov, která spadá pod holding Agrofert Andreje Babiše vlastnila areál, který byl již dlouho v dezolátním stavu. Zchátralý statek je zrekonstruován a vznikl rekreační komplex s názvem Farma Čapí hnízdo. Součástí areálu je například jízdárna ve tvaru čapího hnízda, hotel, restaurace, kulturně-vzdělávací centrum a mnoho dalšího.

V roce 2008 změnilo Čapí hnízdo formu vlastnictví a celá nemovitost byla převedena na příbuzné Andreje Babiše. Díky tomu již formálně nebyla součástí Agrofertu a mohla získat dotace z Evropské unie. Zjednodušeně řečeno se v případu jedná o podezření na účelové čerpání evropské dotace určené výhradně pro malé nebo středně velké podnikatele.

Případem se zabývá i Evropský úřad pro boj proti podvodům (francouzsky Office de Lutte Anti-Fraude — OLAF), jehož posláním je chránit finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, korupce a dalších nezákonných činností.

Policie v případu stíhá celkem 11 lidí. Mezi nimi je například Jaroslav Faltýnek či někteří členové rodiny Andreje Babiše. Nyní poslanci projednávají vydání těchto dvou poslanců k trestnímu stíhání. O vydání žádala policie již v loňském roce. Sněmovna je v minulém volebním období vydala, avšak Babiš a Faltýnek své mandáty v říjnu obhájili, a nabyli tím znovu imunitu.

4. Zmizení podnikatele Jana Moťovského

Tento podnikatel zmizel v srpnu roku 2008 ve francouzském Nice. V roce 2012 byl prohlášen za mrtvého. V témže roce odkoupil od zakladatele Miloslava Zapletala soutěž krásy Miss ČR. Otevřel také například muzeum Karla Gotta — Gottland, jež bylo v roce 2009 zase uzavřeno.

Do Francie odletěl kvůli pracovní schůzce a spekuluje se o tom, že musel utéct z České republiky. Pátrala po něm i francouzská policie. Doposud se nepotvrdilo, jestli je pravdou, že žije v Karibiku či co se vlastně v případě Jana Moťovského stalo.

© AP Photo/ Alik Keplicz Polsko žádá USA o vydání Ukrajince, který se účastnil vražd během druhé sv. války

Vražda patří k nejzávažnějším trestným činům. Bez ohledu na to, o koho se jedná, je to vždy tragédie a vyšetřování někdy trvá i řadu let. Takovým případem je i nález těla neznámé ženy z roku 2003.

Tělo bylo objeveno poblíž dálnice D5. Mrtvola ženy, která zemřela násilnou smrtí, byla ve značně pokročilém stádiu rozkladu. Kvůli tomuto faktu se bohužel policii nepodařilo zjistit o koho se jedná. Podle lékařů byla žena ve věku od 20 do 30 let.

Antropologové podle lebky vytvořily pravděpodobnou podobu obličeje mrtvé ženy. Díky tomu západočeská policie nyní zná přibližný vzhled mrtvé a opět žádá veřejnost o poskytnutí jakékoli informace, která by mohla vést ke zjištění totožnosti nebo okolnosti její smrti.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.