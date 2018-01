Fenomén jménem Zeman: méně slov, více činů

O svůj názor ve věci neustálé popularity Miloše Zemana se se Sputnikem podělil pražský politolog Martin Koler:

„Jak jsem předpokládal a psal, nabývá finiš prezidentských voleb na „úrovni". Nutno dodat, že Miloš Zeman, prezident lidu a občanské většiny, se ho téměř nezúčastňuje, protože to nepotřebuje. Za něj mluví výsledky jeho práce, dlouhodobé a stálé názory na důležité otázky, a v neposlední řadě osobní setkání s občany po celé zemi. Není sice svalnatý kulturista, ale člověk se skvělým myšlením, rozhledem a praxí. Bez ohledu na problémy s chůzí je to symbol vlastenectví a spojení většiny národa a všech civilizovaných obyvatel naší země v obraně proti islamizaci, chudobě, korupci, parazitování, ideologickým neziskovkářům, inkluzi, válce a cenzuře, tedy současným evropským hodnotám. Bez nadsázky ho můžeme přirovnat k prezidentu Masarykovi, který si bez ohledu na svoje profesorství a úřad nebral servítky a označoval věci pravými jmény. Nebyl to intelektuálský náfuka a lidé ho milovali. Pokud mu zdraví sloužilo, chodil beze strachu mezi ně. Nebyl to žádný vítač, ani kývač, ale především vlastenec, stejně jako současná hlava státu. Takhle většina lidí vnímá prezidenta Miloše Zemana. Ztělesňuje samostatný charakter českého národa, takže, myslím si, že vyhraje!"

