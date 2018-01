Skoro všichni kandidáti jsou prospěcháři, zní hlasy z volební místnosti

Sputnik byl při tom. Jaká jména z úst voličů tedy na Novojičínsku v malém městě Příboře zazněla? Byly zmiňováni především kandidáti jako Topolánek, Drahoš či samozřejmě Zeman. Jméno našeho současného prezidenta zaznělo hned několikrát. Postarší manželský pár za podmínky anonymity své preference neskrýval. Sputniku sdělili, že: „Nechtěli jsme to křížit a kombinovat. Měli jsme jasno od začátku a volili jsme Zemana."

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Bývalý šéf české policie zkritizoval počínání Zemanovy ochranky při útoku aktivistky Femen

Sdělili také, že ostatní nové kandidáty neznají. „Zeman to má posledních 5 let a myslíme si, že on fakt mluví pravdu, i když ne vždy jsou jeho řeči vhodné. Myslím, že je vlastenec," uvedli. Zeman je pro ně jednoznačnou a silnou osobností. „Prezidentské debaty na nás působily prospěchářsky. Ještě jsme přemýšleli nad Topolánkem, protože má své názory a zkušenosti," řekli a s úsměvem na rtech se rozloučili.

Obecně voliči dávali přednost kandidátům z politických kruhů. Jedna nejmenovaná paní středního věku Sputniku vysvětlila, jak a podle čeho se rozhodovala při výběru svého prezidenta: „Měla jsem více méně jasno. Důležitá pro mne byla čtvrteční debata. Částečně tak namátkou nebo podle názorů a debat v práci a rodině, avšak základ byl pro mě jasný téměř hned. Váhali jsme mezi dvěma kandidáty. Vybírali jsme spíše politiky, kteří mají větší šanci."

Na otázku, jestli by volili například Marka Hilšera zaznělo: „To určitě ne. I když nejsem odborník, tak si myslím, že se nejedná o jednoduchý úřad, aby tam takový laik obstál v budoucnosti, kdyby se hned dostal." Rozhovor se Sputnikem zakončili slovy: „Tak uvidíme, jestli jsme měli šťastnou ruku."

Celá Česká republika je napjatá a pevně věří ve šťastnou ruku všech svých zodpovědných voličů. Budeme se těšit na druhé kolo prezidentských voleb, které by mělo již definitivně rozhodnout.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce