Drahoš je špatný partner pro Kreml, ale ne ten nejhorší. Názor

Truchačev: Vím, že v Česku je postoj vůči uřadujícímu prezidentovi rozpolcený. Většině Pražanů se například nelíbí, zatímco lidem z provincie je naopak blízký. A proto beru hlasování v prvním kole jako referendum o důvěře Zemanovi se všemi jeho klady a zápory. No a Jiří Drahoš je skutečný „antizeman" po všech stránkách.

Hodnotím šance 50 na 50. Pochybuji, že by se měly prostě sčítat hlasy (neúspěšných kandidátů — red.). Nakolik to chápu, kandidáti, kteří obsadili místa z třetího až po šesté, vyzvou své voliče, aby dali své hlasy Drahošovi. Jiná věc je, že k volebním okrskům se mohou dostat voliči, kteří byli příliš líní na to, aby přišli v prvním kole. Domnívám se, že hodně bude záležet na televizních debatách Zeman-Drahoš, se kterými současný pán Pražského hradu senzačně souhlasil. Jak víme, je zdatný polemik a může získat na svou stranu sympatie voličů.

Zachová Česká republika svůj nezávislý postoj v Evropské unii v celé řadě otázek (včetně problému povinných uprchlických kvót), pokud zastupitelská funkce připadne Drahošovi?

Pokud premiérem bude Andrej Babiš, tak si myslím, že Česko zachová svou suverénní pozici. Jiná věc je, že role prezidenta, pokud se jím stane Jiří Drahoš, už nebude tak významná jako při Miloši Zemanovi nebo Václavu Klausovi. Nemá takovou politickou váhu jako oni, nemá jejich charizma. Nebude mít zvláštní názor v evropských záležitostech.

Jednou z případných variant rozuzlení jsou předčasné parlamentní volby. Jak se mi zdá, v nich opět zvítězí Andrej Babiš. Dnes je nejpopulárnějším a nejvlivnějším politikem v zemi. Ve dvojici Babiš-Drahoš lídr hnutí ANO vždy bude hrát první housle.

V Moskvě si všimli Drahošova prohlášení o ruském zasahování do českých voleb. Jakým partnerem pro Rusko by se po tom mohl stát jako prezident ČR?

To je samozřejmě špatný partner pro Kreml, ale musím poznamenat, že ne ten nejhorší z tohoto výběru kandidátů, kteří se zúčastnili voleb. Mám na mysli pany Fischera, Horáčka nebo Topolánka, se kterými by bylo moc těžko najít společnou řeč, podle mého názoru to jsou prostě zjevní rusofobové. No a Jiří Drahoš je podle současného měřítka jenom politik namířený proti Rusku, třeba jako Angela Merkelová.

V případě jeho prohry bude všechno záležet na předsedovi vlády. Politické postoje Andreje Babiše jsou trochu nejisté, učinil o Rusku několik kontroverzních prohlášení. Můžeme jen hádat, jak to dopadne. Pan Drahoš tady hovoří o našem zasahování do českých voleb a já říkám, že podle mého mínění nevěnuje Moskva dost pozornosti Česku a dalším evropským zemím, které jsou svou rozlohou menší než Španělsko. Česko, pokud jde o politickou váhu, je jedním z nejvlivnějších východoevropských partnerů Ruska v struktuře EU. Je vlivnější než Polsko, pokud vezmeme v potaz nynější napjaté vztahy mezi Varšavou a Bruselem.

Viděl jste incident s Femen ve volební místnosti?

Ano, jistě! Musím poznamenat, že Miloš Zeman dokonce z tohoto skandálu získal užitek, když porovnal sebe s papežem. To ještě jednou dokazuje, s jak vtipným, chytrým politikem máme co do činění…

