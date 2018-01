Český premiér poradil Zemanovi, aby provedl inventuru svého okolí

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Zeman vede v prezidentské volbě

V Čechách se v pátek a v sobotu konalo první kolo prezidentských voleb. Kandidovalo celkem devět lidí včetně Zemana. První kolo ovládal Zeman s 38,57 % hlasů a na druhém místě se umístil bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který získal 26,6 % hlasů. Ostatní uchazeči o Pražský hrad dostali 0,5 % až 10 % hlasů. Zeman a Drahoš se tak dostali do druhého kola, které se bude konat 26. a 27. ledna.

„Pan prezident (Zeman) je loajální ke svým nejbližším spolupracovníkům možná až nekriticky (…) Na jeho místě bych udělal nějakou inventuru, co se v rámci jeho úřadu za pět let stalo, (podíval se na) různé aféry, kontroverze. Dal bych k tomu své stanovisko a snažil se to lidem vysvětlit," uvedl premiér.

Babiš připomněl, že kancléř Vratislav Mynář za pět let svého působení nedokázal získat bezpečnostní prověrku a podle něj je zapleten do majetkové aféry. Kromě toho mu není jasná role poradce Martina Nejedlého na Pražském hradě. Premiér poradil prezidentovi, aby se s nimi rozloučil ještě před začátkem druhého kola.

Dříve tento týden předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský označil lidi z nejbližšího Zemanova okolí za „kohortu panošů", kteří se snaží nepřipustit k prezidentovi nikoho cizího. Na adresu hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka prohlásil, že takové, jako je on, je nutné vyhazovat během jedné hodiny, neboť si tento státní úředník dovoluje nepřijatelné poznámky o ústavních činitelích.

Babiš v televizním vysílání rovněž uvedl, že i ve druhém kole prezidentských voleb hodlá volit Zemana, ale dovede si představit spolupráci i s Drahošem jako s hlavou státu.

Premiérova slova okomentoval předseda Senátu Milan Štěch, který v neděli novinářům prohlásil, že Babiš mění svou pozici za jízdy.

„Věřilo se, že Miloš Zeman vyhraje v prvním kole. Andrej Babiš na to silně vsadil, hodně tomu pomáhal, ale, bohužel, ono to nedopadlo. Tak Andrej Babiš, typicky pro něj, okamžitě během několika minut zareaguje — a to bylo to vystoupení, kde Miloši Zemanovi vrazil takovou malou kudličku do zad," prohlásil Štěch.