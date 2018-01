České školy dostaly mapy s ruským Krymem

„Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo," napsal uživatel ppk na svém mikroblogu.

​Podle slov ukrajinského velvyslance v České republice Jevgenije Pěrebijnise vědělo diplomatické zastoupení o „problému" už v listopadu a upozorňovali na to českou vládu. Zdůraznil, že výrobci tento výrobek již stáhly z prodeje, zatím ale nebyly všechny mapy staženy ze škol.

Kdo vyrobil mapu, která je na fotografii není jasné. Nicméně Sputnik zjistil, jak se chovají výrobci map v případech, kdy není jasné, komu dané území patří či jak se zakreslují území, na kterých se bojuje.

Společnost Kartografie Praha, která zpracovává a vyrábí mapy, má v otázce anexe Krymu Ruskem jasno. Sputniku sdělili, že například na jejich mapách je Krym uvedený jako tzv. sporné území. Vyjadřují pouze faktický stav, takže je to v podstatě de iure i de facto. Mají tyto sporná území na mapách i vysvětleny. Krym je tedy zakreslen barvami Ukrajiny i Ruska, tak jak se to normálně v kartografickém vyjadřování dělá. Jedná se o běžnou metodu šrafování. Každý na to může mít jiný názor, ale Kartografie Praha uvádí do map pouze faktické údaje, které aktualizuje každý rok. Nové podoby map se zasílají na Ministerstvo školství ČR (MŠMT) a ten tyto aktuální podoby schvaluje. Jak a proč se tedy dostala taková mapa až do školy ke studentům zůstává otázkou.