Mexičtí mariňáci popravili tři americké občany

Erica Alvarado Salinasová (26), Alex Alvarado (22) a Jose Angel Alvarado (21), kteří byli americkými občany, navštívili 13. října 2014 svého otce ve městě El Control, ležícím ve státě Tamaulipas na hranici s Texasem. Na zpáteční cestě je spolu s mexickým občanem Castanedou Benitezem zadržely bezpečnostní složky, uvádí Newsweek.

Po šesti dnech byla nalezena jejich mrtvá těla. Každá z obětí byla zastřelena do hlavy. Podle komise pro lidská práva jejich držení bylo nezákonné. Nejedná se však o první oběti mimosoudních poprav v Mexiku.

Bezpečnostní situace v zemi se znatelně zhoršila poté, co vláda v roce 2012 vyhlásila válku proti drogovým kartelům. V této souvislosti americké ministerstvo zahraničí doporučuje svým občanům, aby necestovali do Tamaulipasu a dalších čtyř mexických států, čímž je podle listu The Guardian zařadilo mezi válečné oblasti, jako jsou Afghánistán, Sýrie a Jemen.