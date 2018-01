Čeští exportéři budou hlasovat pro Zemana. Názor

„Co se týká určitých vrstev českých voličů, tak většina podnikatelů, samozřejmě ti, kteří mají zájem na rozšíření spolupráce s Ruskem a dalšími zeměmi bývalého Sovětského svazu, to však nejsou jen země bývalého SSSR, je to Čína i Vietnam, Írán a další, myslím si, že ti budou volit pana prezidenta Zemana, protože jeho diplomatická politika nebo jeho ekonomická diplomacie je zcela mimořádná a pozitivní," řekl pro Sputnik předseda Konsorcia České energetické technologie (CZET) Zdeněk Zbytek.

Co se týká intelektuálů jako takových, tito lidé jsou až na výjimky bohužel proti panu Zemanovi, i když jsou mezi nimi tací, kteří se veřejně hlásí k Miloši Zemanovi, je mezi nimi třeba známý režisér Zdeněk Troška, ten je známý i v Rusku. Jednoznačně podporuje pana Zemana režisér Adamec a další, ale těchto lidí je alespoň podle mého názoru minimum. Daleko složitější je situace u mladé generace, která je z velké části pod mediálním tlakem a je vyhraněna proti panu Zemanovi. Nicméně já jsem optimista a jsem přesvědčený, že ve finále příští sobotu pan Zeman obhájí svoji funkci a bude dalších pět let důstojným prezidentem České republiky.

Existuje v případě vítězství Jiřího Drahoše nebezpečí, že české firmy působící v Rusku, které po návštěvě Ruska prezidentem Zemanem připravují nebo uzavřely kontrakty, mohou utrpět ztráty?

Podívejte, co se týká českých firem, na to vám mohu odpovědět jednoznačně. České firmy, které mají v Rusku zájem, byly v Rusku už za prezidenta Václava Havla, který se jednoznačně vyhraňoval proti Ruské federaci, byly za prezidenta Klause, byly za prezidenta Zemana a budou i za dalšího prezidenta i v případě, že by to byl pan prezident Drahoš. Samozřejmě se lépe podniká, když jsou i dobré politické a korektní vztahy. Hůře se podniká, když jsou hlavy státu zbytečně a neopodstatněně kritizovány, v tomto případě hlava státu Ruska, pan Putin. Ale já jsem přesvědčen, že podnikatelé zažili mnohem horší doby, kdy Rusko bylo na celé české politické scéně na černém seznamu, a přesto jsme podnikali a budeme podnikat, protože u nás naštěstí ekonomika má mnohem větší váhu než politika. I když samozřejmě politika ovlivňuje ekonomiku, to je bezesporu. Ale u nás je řada firem fakticky privátní, a co se týká exportu, tak jsme rádi za každou politickou podporu, ale když nebude, tak budeme hledat cestičky jinde. Teď to samozřejmě bude záležet na ruské straně, na ruském prezidentovi, na ruské vládě, na ruském parlamentu. Jak by reagovali, kdyby se to politicky vyvinulo tak, jak jste naznačila. Ale já to nechci připustit, jsem přesvědčen, že prezident Zeman zvítězí.

© AP Photo/ Petr David Josek Poslední tanec bude patřit Zemanovi

Samozřejmě, to jako neskrýváme. Ale já si myslím, že i ruský prezident a ruská vláda rozdělují, kdo se k Rusku chová slušně a kdo neslušně. Takže pokud by se nějaký prezident, i když je volený jen na pět let, choval jinak, než je realita, tak to snad neznamená, že by vedení Ruska hodilo do jednoho pytle i všechny nás (pozn. podnikatele). My se chováme k Rusku slušně, vážíme si ho, vážili jsme si ho v minulosti, budeme si ho vážit v budoucnosti. To není o tom, jestli se momentálně pár politiků vyslovuje k Rusku objektivně nebo neobjektivně, o tom přece život není. Nicméně je to velmi napínavý boj, ale nebude rozhodovat Pražská kavárna ani podnikatelé, budou rozhodovat miliony voličů, občanů České republiky. Existuje jeden fakt, že jsou pod obrovskou mediální masáží, která je podle mě z 80 % proti panu Zemanovi. Ale jak ukazuje řada dalších případů, někdy je kontraproduktivní a naopak, lidé nejsou hloupí. Lidé mají vlastní rozum a to pan prezident i několikrát zdůraznil, že věří tomu, že lidé budou volit podle svého vlastního rozumu. Uvidíme.

Kandidáti mají stejné šance, co by měl každý z nich v těchto posledních dnech udělat, aby zvítězil?

Podívejte, jsou dvě besedy — jedna na ČT a druhá na televizi Prima, na které se budou dívat miliony českých občanů, ty budou mimořádně důležité. Pokud pan Zeman bude vystupovat, jako vystupoval včera na televizi Nova, tak má bezesporu navrch. Je to zkušený politik a člověk, který za sebou nemá žádné průšvihy, ať už osobní nebo rodinné, a je to uznávaný politolog a zkušený makroekonom. Kdežto pana Drahoše před půl rokem ještě vůbec nikdo neznal, i když byl svého času šéfem Akademie věd, tak ho nikdo neznal. Takže si myslím, že živé televizní besedy přesvědčí především ty, kteří nejsou rozhodnutí.

