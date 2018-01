V prezidentském duelu v Karlíně vyhrál Zeman a… diváci. Názor

„Pan profesor Drahoš ze začátku působil sebevědomě a myslím, že začátek zvládl celkově lépe než stávající prezident Zeman," řekl pro Sputnik pražský politolog Jan Miklas.

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Čeští exportéři budou hlasovat pro Zemana Miloš Zeman však získal jednoznačně navrch ve velmi důležité otázce týkající se svobody informací, kde se na rozdíl od profesora Drahoše postavil zcela jednoznačně za svobodné šíření informací proti stávajícímu trendu cenzury v západním světě, kterou zavedli například v Německu. Kde je nyní nově pod hrozbou vysokých pokut zakázáno šíření tzv. „škodlivých informací". A na rozdíl od pana Drahoše si prezident Zeman položil zcela zásadní otázku — jak je možné, že si někdo vůbec nárokuje právo omezovat svobodné šíření informací, ať už je to z jakýchkoli důvodů? Na to pan Drahoš pouze reagoval obvyklými klišé o nutnosti „zastavení ruské propagandy", která údajně ovlivnila nedávné parlamentní volby v ČR, což pan prezident brilantně vyvrátil a tak nejenom rétoricky pana Drahoše zcela „položil". Právě v této klíčové otázce se jinak celkem sympatický pan Drahoš přihlásil ke stádu fanatiků typu Jakuba Jandy a jeho nohsledů, kteří se pod hesly o „ruské propagandě" snaží v ČR omezit svobodu šíření informací. Což je velmi nebezpečný trend a je dobře, že prezident Zeman je proti, což nelze říct o panu Drahošovi. Další otázka týkající se migrace skončila spíše remízou, což ale velmi záleží na úhlu pohledu. Pro někoho je to prioritní otázka, ale například pro mne nijak zvlášť důležitá a trochu účelově je jistými politiky přeceňovaná (to v debatě naznačil i pan Drahoš), což je nutné otevřeně říci, pro zvýšení své popularity ji využívá i prezident Zeman.

Jak byste hodnotil samotný okruh vybraných témat, o kterých se diskutovalo? Zaznělo tam něco důležitého, v jakých bodech kandidáti mají v názorech blízko, v čem mají úplně odlišný názor?

Nijakou zvláštní názorovou shodu jsem tam neviděl. Snad pouze v otázce migrace, kdy se pan Drahoš nyní rovněž staví do pozice, že není „žádný vítač", ale to je spíše dáno pozicí politického konjukturalismu, kdy díky současným převládajícím názorům ve společnosti by si jakýkoli kandidát, který by se stavil pozitivně k migraci v Česku, uzavřel cestu k jakékoli významnější podpoře, což pan Drahoš ví moc dobře. Okruh témat, o kterých se diskutovalo, byl značně okleštěný. Místo marginálních debat o kouření, se zde mělo více věnovat například globální politice a sociálním tématům, které jsou nyní velmi aktuální doma i ve světě a to si myslím více než zveličená otázka migrace, nebo církevních restitucí. Pokud odhlédnu od úzkého zaměření pořadu, tak dlouhodobě mě u obou dvou kandidátů chybí nějaká vize a idea nadnárodního globálního dosahu, kterou by kandidát dokázal strhnout, což je ale nyní ve světě výjimkou a tím více v poněkud provinciální mentalitě Česka. Jako nejdůležitější z celé debaty vnímám otázku svobody šíření informací, kde si stávající prezident Zeman svým jednoznačným postojem proti cenzuře informací získal moje sympatie.

Všichni říkali, že Miloš Zeman je skvělý polemik a pan Drahoš mu nedokáže odolat. Je váš dojem stejný, nebo Jiří Drahoš také není spatný polemik, měl přece praxi na Akademii věd.

Na panu Drahošovi bylo vidět, že byl dobře připravený svým týmem a PR poradci, což bylo vidět zejména na začátku pořadu, kdy působil dojmem sympatického a energického politika a trochu zastínil i stávajícího prezidenta. Takže ano, v určitých situacích na příkladu méně závažných témat dokáže protřelému polemikovi Zemanovi kontrovat, ale jak ukázala otázka svobody šíření informací, zde pan prezident získal nad panem Drahošem převahu a viditelně ho vyvedl z konceptu. Takže profesor Drahoš jistě není špatný diskutér, ale v ostré politické polemice má prezident Zeman navrch, aniž by k tomu potřeboval tým poradců.

Byl to poctivý souboj, moderátor nehrával nikomu?

Ano, moderátor byl objektivní a nestranil ani jednomu z kandidátů. Celkově si ale myslím, že v této debatě zvítězil prezident Zeman, a to zejména v otázce svobody šíření informací, kde předvedl brilantní argumentační i faktickou převahu nad svým soupeřem.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce