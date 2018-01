Zopakují Češi po 20 letech Nagano? Bez hráčů NHL není úspěch daleko

Hokejový turnaj na Olympijských hrách v Pchjongčchangu v Jižní Koreji se bude odehrávat od 10. do 25. února 2018. Sputnik se podíval na to, jak si před důležitým turnajem vedou čeští hokejisté, kteří hájí barvy týmů v KHL.

V KHL jsou na programu už pouze dohrávané zápasy. Po dobu Olympijských her v Jižní Koreji bude Kontinentální hokejová soutěž přerušena a český trenér Jandač ukázal hned na 15 hráčů z KHL.

Brankáři

Pavel Francouz (Čeljabinsk)

Dominik Furch (Omsk)

Obránci

Michal Jordán (Chabarovsk)

Jan Kolář (Chabarovsk)

Tomáš Kundrátek (Nižnij Novgorod)

Vojtěch Mozík (Podolsk)

Jakub Nakládal (Jaroslavl)

Adam Polášek (Soči)

Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk)

Útočníci

Roman Horák (Podolsk)

Jan Kovář (Magnitogorsk)

Lukáš Radil (Spartak Moskva)

Michal Řepík (Slovan Bratislava)

Jiří Sekáč (Kazaň)

Tomáš Zohorna (Chabarovsk)

Oficiální statistiky KHL nám ukazují zajímavé věci.

O gólmany se český nároďák může většinou opřít. I letos si Francouz s Furchem nevedou zle. KHL má za sebou 54 kol, po kterých Pavel Francouz dokonce drží první místo v procentuální úspěšnosti. Ve 34 zápasech se drží na 94,5 % a má pět čistých kont. Se svým Čeljabinskem může pomalu myslet na boje v play off. Dominik Furch je na tom o něco hůř, ale ani 92,6 % úspěšnosti není špatné, i on už pětkrát udržel čisté konto. Je třeba říci, že zasáhl do 46 zápasů, Omsk musí o play off ještě trochu zabojovat. Francouz v posledních 4 zápasech neochutnal chuť porážky, Omsku se zase tolik nedaří a Furch v posledních třech zápasech dostal 8 gólů. Na koho trenér Jandač ukáže? Kdo povede Česko do boje? Sputnik říká, že to bude Pavel Francouz.

Jak hodnotit výkony obránců? V Česku se stále mluví o tom, že nám chybí ofenzivní beci. Z tohoto pohledu nás jistě potěší Vojtěch Mozík a Jakub Nakládal, oba se dostali do první desítky ve statistice skórujících obránců. Mozík v 52 zápasech střelil 8 gólů a Nakládal v 53 zápasech 9 gólů. Ale dokáží i nahrávat, prvně jmenovaný má na svém účtu 21 asistencí a druhý 18. A co další?

Dvojice Jordán, Kolář z Chabarovsku zase vyčnívá v blokování střel, oba jsou v první dvacítce této statistiky. Kolář ve 47 zápasech zablokoval 74 střel a Jordán ve 44 zápasech 72 střel, tak to vypadá, že gólmani budou bez práce. Bohužel na play off už to asi nevypadá. Do play off se určitě nepodívá Vitásek, který však v posledním zápase skóroval. Polášek a Kundrátek si po olympiádě vyřazovací boje zahrají.

Jak jsou na tom útočníci. V posledních letech jsme byli zvyklí na gólové hody Jana Kováře, letos však spíše nahrává. V 52 zápasech nastřádal 26 asistencí a přidal sedm přesných zásahů. Nejlepším českým střelcem v této sezóně tak je Jiří Sekáč, který se trefil 14 a poctivě sbírá i body za asistence (24). Roman Horák nasbíral v 52 zápasech 24 bodů za 9 gólů a 15 asistencí. Jediný moskevský hráč Lukáš Radil nasbíral 34 bodů (15+19) ve 48 zápasech. Bratislavský Michal Řepík nastřádal pouze 22 bodů, což vyplývá i výsledků Slovanu, který se trčí na předposledním místě Západní konference. Českou enklávu v Chabaravsku doplňuje Tomáš Zohorna, který získal 26 bodů za 11 gólů a 15 asistencí.

Pozitivní zprávou určitě je to, že všichni hráči ve svých klubech nehrají druhé housle. Všichni jsou rozehraní a vedle Rusů bychom mohli zabojovat o jednu z medailí. Neúčastí hráčů z NHL stoupají i naše akcie, což jsme ostatně mohli vidět na prosincovém turnaji v Moskvě.