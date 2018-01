Volby českého prezidenta očima obyčejných občanů

První kolo přímé volby prezidenta již máme za sebou. Do druhého kola, které bylo již zahájeno, postoupili Jiří Drahoš a dosavadní prezident Miloš Zeman. Jak řekl ve videu k volbám herec Ivan Trojan, je to přesně 100 let, kdy byl českým prezidentem profesor a nyní před námi stojí otázka a velká volba.