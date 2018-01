„Chci bojovat za to, čemu říkám aktivní občanství," řekl Miloš Zeman v odpovědi na otázku o tom, co si přeje dělat během příštích pěti let jinak než dosud.

Prezident dále vysvětlil, že se má jednat o to, aby občané měli větší vliv na politické rozhodování o věcech v jejich okolí.