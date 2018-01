Vítězství Zemana bylo předpověditelné, říká ruská politoložka

„Z mého pohledu byl tento výsledek předpověditelný z jednoho prostého důvodu: nehladě na kvality druhého kandidáta má Zeman velkou politickou historii, lidé si ho pamatují. Někdo ho má rád, někdo ho nemá rád, má ale obrovský (volební — red.) zdroj. Ano, existuje i negativní vztah k Zemanovi, ale nehledě na to, druhého kandidáta zná málo kdo. Nebudu komentovat to, co to znamená pro Moskvu, zopakuji ale, že se jedná o předpokládaný výsledek. A pro centrální Evropu je možné říci, že tento výsledek je trendem," prohlásila.

Podle jejích slov je Zeman „předobraz lídra, který se nachází v centrální Evropě".