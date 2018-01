Důstojné přijetí prohry: jaká byla situace ve štábu Jiřího Drahoše. Názor

„Byl to pro mne velký zážitek vidět v Kongresovém centru všechny ty známé osobnosti, od herců přes politiky až po vědce, kteří se sešli za jediným účelem, a to veřejně podpořit Jiřího Drahoše," uvedla příznivkyně poraženého kandidáta.

Dále respondentka vyjádřila svůj názor k postojům lidí a názorům, které během voleb zaznívaly: „Slyšela jsem o tom, že lidé nevybírali mezi Zemanem a Drahošem, ale že se jednalo spíše o hru mezi příznivci Zemana a těch, kteří zastávali generalizovaný postoj tzv. „ne-Zemanovi". Avšak já osobně si myslím, že to není pravda. Viděla jsem to na vlastní oči a ti, kteří byli přítomni v pražském Kongresovém centru, tak tu byli právě a jenom za účelem podpory Jiřího Drahoše. Odhaduji, že tam bylo okolo 800 příznivců".

Příznivkyně Drahoše zmínila i mnoho známých jmen. Drahoše přišli podpořit třeba Bolek Polívka, Jiří Grygar, Anna Geislerová, Jan Hrušínský, Eva Holubová, protikandidát z prvního kola Michal Horáček a mnoho dalších.

„Nejvíce mne překvapilo, když jsem v Kongresovém centru viděla Petru Buzkovou. Bylo opravdu zajímavé zde vidět i bývalou sociálnědemokratickou ministryni a místopředsedkyni Sněmovny," řekla volička.

Jiří Drahoš po sečtení hlasů 2. kola prezidentských voleb ve svém projevu mluvil o „vlně energie", která se díky volbám vzedmula. Jeho podporovatelka to cítí stejně a Sputniku sdělila: „Jiří Drahoš odvedl se svou manželkou Evou hodně práce. Oslovili obyčejné občany po celé České republice. Bylo moc milé, sledovat tu upřímnou podporu ze strany Drahošovy manželky."

V 1. kole voleb hlasovaly pro Miloše Zemana zhruba 2 miliony lidí a pro Drahoše asi 1,4 milionů, takže rozdíl byl okolo 600 tisíc hlasů, avšak ve druhém kole byl rozdíl mnohem těsnější a jednalo se asi o 3 %, tedy přibližně o 150 tisíc hlasů. „Chtěli jsme změnu. Rozdíl nebyl tak velký, takže občané, kteří nešli volit, mohli mít rozhodující hlas. Účast ve volbách byla 66,60 %, jak symbolické číslo," dodala volička.

„Po vyhlášení výsledků měli někteří i slzy v očích a zavládla smutná atmosféra," okomentovala konec prezidentských voleb nejmenovaná podporovatelka Jiřího Drahoše. V proslovu poraženého kandidáta také zaznělo, že to sice tentokrát nevyšlo, ale co není, bude. Novináři se snažili zjistit, co plánuje Jiří Drahoš dál. Údajně neuvedl nic konkrétního, ale přemýšlí nad Parlamentem či Poslaneckou sněmovnou.

