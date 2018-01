Zemanová-Kopecká: Zeman se choval tak, jak ho lidé znají. Názor

Vítězství Miloše Zemana v českých prezidentských volbách s rozdílem 3 % hlasů vyvolává mnoho otázek. Jak překonat rozkol v české společnosti, který jasně během těchto voleb vznikl? Bude na to brát ohled staronový pán Pražského hradu? Jaké perspektivy má rozvoj česko-ruských vztahů během příštích pěti let?

Svůj komentář Sputniku poskytla předsedkyně Institutu slovanských strategických studií v Praze, politoložka Radmila Zemanová-Kopecká.

Jak je možné vysvětlit rozdíl 3 % hlasů, díky kterému Miloš Zeman ve volbách zvítězil a jaké to může mít následky pro českou společnost?

Jiří Drahoš obvinil úřadujícího prezidenta, že rozděluje národ tím, že je „prezidentem dolních 10 milionů". Byl to chytrý krok?

Tato věta se stala opravdu vyvrcholením Drahošovy kampaně, jejímž hlavním tématem byl pouze „antizemanismus". Právě to od něj odklonilo část do té doby nerozhodnutých hlasů. Nic jiného či podstatného pan Drahoš totiž národu nepředložil. Věřím, že své sponzory tím velmi zklamal. Nedokázal totiž ani dobře reprodukovat nápovědu, kterou měl zavedenu do sluchátka v uchu, při obou televizních debatách s úřadujícím prezidentem. Miloš Zeman se, na rozdíl od pana Drahoše choval tak, jak ho lidé znají. Jako profesionální zkušený politik, který nepotřebuje, aby mu někdo napovídal, co má říkat, perfektně se orientující v zahraniční i domácí politice. Zeman předvedl svou klidnou profesionalitu v obou televizních debatách s panem Drahošem, který Zemana k volebním televizním debatám vyzval. Ze čtyř debat v hlavních čtyřech českých televizních kanálech nakonec pan Drahoš, vyzyvatel, dorazil jen na dvě, takže jeho židle zůstala během dvou pořadů prázdná. To už ale byla volební kampaň v definitivním finále, takže zapůsobit na diváky v dalším eventuálním duelu už ani Zeman neměl možnost.

Česko si zvolilo prezidenta, kterého považuji za přátele Vladimíra Putina…

Ano, v zahraničním tisku proběhly zprávy, že byl v České republice zvolen prezident, který je proruský extrémista, což vyvolává u příznivců Miloše Zemana dnes už spíše smích, protože podle mainstreamových médií zahraničních i českých, je dnes extremistou každý patriot, který si nepřeje „obohacení" od afrických migrantů a nekydá špínu po Rusku.

Volební kampaň, v níž se Zeman postavil proti profesorovi Drahošovi, se konala pod heslem „západ-výhod". Očekáváte nějaké změny v politice Miloše Zemana v jeho vztahu k EU a Rusku?

Do konfrontační polohy Západ — Východ byla stávající prezidentská volba postavena nikoli Milošem Zemanem, ale panem Jiřím Drahošem, který se dokonce vyslovil, že Zeman vyhrál za pomoci proruských internetových stránek. Přitom Miloš Zeman je znám jako prounijní politik, i když nesouhlasí s některými kroky, které zejména v poslední době EU předvádí. Zároveň ovšem jako ekonom zřetelně vidí nesmyslnost protiruských sankcí, které poškozují zejména evropské země, zatímco Amerika, která sankce vyhlašuje, se jimi neřídí, pročež na tom velmi dobře vydělává. A Zeman je rozhodnut dát občanům možnost, aby se k setrvání v EU demokraticky vyjádřili v referendu. Drahoš veřejně označil lidi za neschopné správně rozhodovat v důležitých otázkách, takže jeho proamerický a prounijní postoj Západu spíše v očích voličů uškodil. Přiznejme, že každý nechce být považovaný panem Drahošem za neschopného hlupáka. Vzhledem k vítězství Miloše Zemana neočekávám, že by se ve vztahu Česka vůči Ruské federaci něco výrazně změnilo. Jinou záležitostí bude druhé jmenování vlády premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). O zhoršení vztahů ČR vůči Ruské federaci není důvod ani v tomto případě uvažovat. Ale teprve podle definitivního složení Vlády ČR bude možné usuzovat, do jaké míry může dojít ke zlepšení rusko-českých vztahů. Věřme, že k němu dojde. I to byl jeden z důvodů, proč se český národ svou většinou rozhodl zvolit do čela země právě Miloše Zemana.

