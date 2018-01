Výzkum ukázal, co sehrálo rozhodující roli ve vítězství Zemana

V sobotu skončilo druhé kolo českých prezidentských voleb. V něm Zeman získal 51,36 % hlasů voličů, pro stávajícího prezidenta hlasovalo 2,85 milionu lidí. Soupeřem Zemana byl bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, který získal 48,63 % hlasů a 2,7 milionu voličů. Inaugurace Zemana proběhne na Pražském hradě 8. března.

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Volby prezidenta: nejzajímavější fotografie na sociálních sítích

„V sobotu Zeman zvítězil o 2,7 %, ale pokud by se druhé konalo o týden dříve, vyhrál by se stejnou převahou Drahoš. Svědčí o tom výsledky průzkumu, který jsme vedli v průběhu celého posledního týdnu mezi 1,1 tisíci respondenty," oznámil zástupce agentury Median Daniel Prokop.

Podle Prokopa rozhodující roli v Zemanově vítězství mohly sehrát televizní debaty, které vedly čtyři nejpopulárnější televizní stanice. Ve dvou z nich Zeman čelil komentátorovi a ve dvou se tváří v tvář utkali oba kandidáti.

„Miloši Zemanovi a té kampani se povedlo dostat do oběhu témata, která zajímají lidi, kteří se moc nezajímají o politiku. Protože kdyby ta témata byla jen o exportní politice do Číny a podobně, tak to by asi tenhle typ voličů umrtvilo. Tím, že se začala řešit migrace a kulturně štěpící témata jako církevní restituce, kouření v restauracích, držení zbraní, tak to jsou věci, které mobilizují proti institucím, proti elitám a podobně. Jsou to kulturní zástupná témata a kulturní souboje. To pomohlo mobilizovat část lidí, kteří by se jinak nezúčastnili."

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Volby českého prezidenta očima obyčejných občanů

Na televizních debatách se současným prezidentem dlouho trval Drahoš. Jak však podotýkají mnozí experti, tváří v tvář se Zemanem prohrál v rétorice, ovládání témat a celkově občas vypadal dost nejistě a nervózně.

„Zeman si na svoji stranu naklonil mnoho voličů populistických hnutí — Ano, Svoboda a přímá demokracie, také dvou levicových stran — KSČM a ČSSD. Ale nejdůležitější je, že televizní divák uslyšel výzvu Zemana, aby určitě přišel do volebních místností a projevil se. Nakonec se druhého kola zúčastnilo o 10 % více voličů a navíc dorazili i voliči, kteří se neúčastnili říjnových parlamentních voleb. Je možné, že i to přispělo k vítězství Zemana," vysvětlil Prokop.