Süddeutsche Zeitung je zarmoucen vítězstvím Miloše Zemana. Názor

© AFP 2018/ Michal Cizek Výzkum ukázal, co sehrálo rozhodující roli ve vítězství Zemana Takže Němci, kteří tradičně příliš nerozumí naší domácí politické scéně, tak to vidí. Ale ve skutečnosti tím, že vyhrál Miloš Zeman, tak je to velký impuls pro ty, kteří si myslí, že politika se má dělat pro dolních deset milionů, když to řeknu v Česku, nebo pro dolních 82 milionů, když to řeknu v Německu. Tedy pro obyčejné občany, kteří nemají miliardy a kteří si nemyslí, že jejich slovo má mít větší váhu než slovo těch, kteří nemají takový obrovský ekonomický vliv. A to si myslím, že je vynikající impuls pro všechny demokraty nejen v celé Evropě, ale na celém světě. Protože je vidět, že je možné přetlačit i ty, kteří mají ekonomickou moc. To si myslím, že je nejdůležitější zpráva českých prezidentských voleb.

Komentátor Süddeutsche Zeitung konstatuje, že se Česko odklání od Západu. Že podle něj český prezident zosobňuje evropské geografické, politické a mentální rozdělení.

Süddeutsche Zeitung bývá dost často hlásnou troubou spíše pravicových a velmi konzervativních sil, takže se vůbec nedivím, že něco takového se tam dočtete. Důležité je něco jiného, všichni státníci v celé Evropě se snaží dostat na trhy mimo Evropskou unii, protože celá unie je koncipována jako jedna velká exportní ekonomika. Každá země má svoje specifická teritoria, ale všichni se dnes snaží dostat do Ruské federace, do střední Asie, do Afriky a do Číny. Jestliže to Süddeutsche Zeitung nechápe, potom zřejmě jeho komentátoři mají poněkud omezený přehled o tom, co i němečtí politici chtějí do budoucna zajistit, protože bez těchto trhů se žádná vyspělá ekonomika neobejde. Miloš Zeman na rozdíl od některých jiných politiků to dělá otevřeně a jasně deklaruje, že se snaží naše podnikatelské subjekty dostat na tyto trhy. Závislost České republiky na trhu EU je přes 80 %, znamená to, že jestliže největší část toho trhu Německo trošičku zakašle, tak z toho budeme mít obrovské problémy, protože my jsme na německém trhu v obratu zboží závislí přes 30 %. A proto si myslím, že je naprosto správné, že se opravdový politik v ČR snaží o zajištění nových exportních trhů. Miloš Zeman to dělá naprosto otevřeně a transparentně.

Myslím si, že ty kvóty už je do značné míry záležitost zapomenutá. Když se podíváme na návrh nařízení Dublin IV, tak tam se předpokládá, že pokud by do některé země Evropské unie přišlo extrémní množství migrantů, tak teprve potom by se nasadil nějaký přerozdělovací systém, to je však pouze návrh, který spočívá také v tom, že by se měly sjednocovat rodiny a podobně. Dosud totiž Evropská unie nezačala vůbec aplikovat schengenský systém, který spočívá v tom, že se hlídá vnější hranice, aby dovnitř tohoto společenství nemohl volně přijít nikdo, kdo nemá v pořádku papíry. A většina ekonomických migrantů, protože tady se většinou nejedná o politické migranty, kteří by zůstali v první svobodné zemi mimo svoji zem, kde říkají, že nemají svobodu, tak tito migranti nemají žádné papíry a programově odmítají zapojení do společnosti v těch státech, kam přicházejí. Jsou to bohužel většinou mladí muži, kteří by byli potřeba ve své domovské zemi, aby pomohli s nastolením práva a pořádku. A pokud jakékoliv nařízení, např. Dublin IV, bude pokračovat v této politice, potom je proti zájmům jednotlivých členských zemí, ať už je to Německo, Francie nebo ČR, a to vůbec nerozděluje EU, já si myslím, že většina lidí uvnitř Evropské unie ráda pomáhá těm lidem, kteří potřebují pomoc. Ale nikdo z nás není připraven k tomu, aby si do svého domu vzal hosty, kteří si nařídí, co mají dostat a nijak nepřispívají k tomu, aby se řešila situace v jejich domácí zemi, naopak se stávají přítěží sociálního systému jednotlivých států. Pokud se tohle nevyřeší, potom projekt EU bude mít do budoucna velké problémy a skuteční populisté a skuteční pravicoví extremisté půjdou v dalších volbách v jednotlivých zemích Evropské unie výrazně nahoru a do popředí. A projekt Evropské unie bude skutečně ohrožen. Ale není to tím, že někdo řekne, že musíme tyto problémy řešit a bude se je snažit konstruktivně vyřešit, to je totiž ten správný způsob, kterým máme tyto problémy otírat a jakým způsobem se máme těmto problémům postavit. Protože jinak opravdu uvolníme místo pravicovým extremistům a nejrůznějším populistům. Miloš Zeman mezi ně rozhodně nepatří.

Myslím si, že ano, že právě vítězství Miloše Zemana je jedním z kamínků mozaiky, která říká, že v současné době je naprosto nesmyslné nadále sjednocovat spoustu dalších politik v rámci Evropské unie. Je třeba jasně vymezit, co je národní kompetence a co se bude dělat na úrovni celku, protože jinak se dostaneme do neřešitelných rozporů. A ty návrhy, které přednesl předseda SPD Schulz, které se snaží federalizovat Evropskou unii a udělat z ní unitární stát, zejména ve velmi citlivých otázkách, jsou podle mě pro většinu států a pro většinu občanů Evropské unie naprosto neakceptovatelné.

