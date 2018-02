„Protizemanovci“ se nemohou vyrovnat s porážkou. Názor

„Otevřené výzvy k nějakým pochodům nebo shromážděním jsme za poslední týden nezaznamenali," řekl Sputniku pracovník Fondu konceptuálních technologií ČR Jindřich Vavruška.

Scénář barevných revolucí obsahuje ve své obecné podobě některé prvky. V počáteční fázi to vždy začíná vyvoláváním nespokojenosti, rozpoutáváním negativních emocí, zejména hněvu, s cílem dostat lidi pod nějakou záminkou do ulic. K „rozpoutávání hněvu" se používá několik nezávislých kanálů, což skutečně dnes pozorujeme. Pokračuje kampaň zesměšňování a pomluv prezidenta Zemana. Sebemenší incident, který se odehraje v jeho blízkosti, je zveličován do obřích rozměrů a je mu připisován i tehdy, když s ním nemá nic společného. K tomu slouží zejména mainstreamová média cíleně rozšiřující dezinformace nebo manipulující veřejným míněním. Pokračuje i obdobná kampaň namířená proti premiéru Babišovi. Podobných dezinformací a polopravd je celá řada. Umělým spojováním Babiše a Zemana jako „spojenců" se také posiluje a umocňuje celkový efekt. Z určitých kruhů se na Facebook, Youtube a další média valí záplavy špíny (nevíme, jak jinak to nazvat), kde se kromě nenávistných nadávek objevuje například i předpovídání či naděje na brzkou smrt prezidenta Zemana, což je opravdu nechutné. Do toho patří i video na internetu zesměšňující českou hymnu.

Sotva to všechno může přivést lidi do ulic…

Organizátorům podobných scénářů je v zásadě jedno, pod jakou záminkou dostanou lidi do ulic, může to být údajná korupce vlády, zdražení másla nebo vajec, nebo třeba ochromení veřejné hromadné dopravy. Proto je potřeba podrobně sledovat i naplánované události, které na první pohled nesouvisí s politikou, ale mají potenciál vyvolat mimořádnou situaci s masovou účastí lidí. V Praze by se takovou událostí mohl stát „protest taxikářů proti firmě Uber" naplánovaný na 8. 2. 2018. Podobné protesty proběhly již v loňském roce a v rámci informační přípravy se podařilo mainstreamovým médiím rozdělit veřejnost na dvě přibližně stejně velké skupiny, z nichž jedna fandí Uberu a druhá zase „poctivým taxikářům". Situace se vyvinula až do podoby podobné fandění sportovním klubům, kdy se do konfrontace zapojují lidé, kteří se sporem nemají osobně nic společného a věcné argumenty nahrazují nenávistné emoce. Takže první masový konflikt by za nepříznivých okolností mohl nastat již koncem příštího týdne. Příznivci poraženého kandidáta až na nepočetné výjimky (z mediálně známých např. pan Horáček) výsledek spíše nepřijali a projevuje se u nich „syndrom Clintonové". Na sociálních sítích dávají najevo svou frustraci národem, který „nepochopil", koho měl volit, a slibují, že to příště budou „lépe vysvětlovat". Mnozí z nich před volbami avizovali, stejně jako před první přímou volbou prezidenta před pěti lety, že v případě vítězství Miloše Zemana emigrují. Stejně jako před pěti lety, i tentokrát bohužel zůstalo u planých slibů, což je škoda.

Kvůli Zemanovi do emigrace? Internet nabízí a baví se

Osobně si myslím, že národ není tak hluboce rozdělený, jak se nám snaží podsouvat některá pražská a zahraniční média. V žádném případě prezident Zeman nemůže pro spojení „rozděleného" národa udělat mnoho; může jen zachovat klid a rozvahu, co právě dělá. Národ rozdělují zejména militantní odpůrci Miloše Zemana a ti, kdo vymýšlejí a opakují nejrůznější pomluvy. S takovými lidmi se nelze domluvit nikdy na ničem, protože se domluvit nechtějí. Nehledají vzájemné porozumění nebo spojence. Všechny, kdo jim nejsou ochotni ve všem přikyvovat, považují za podlidi a opovrhují jimi. Je to taková svérázná totalitní sociální vrstva přesvědčená o své výjimečnosti. Dovolte ještě stručnou poznámku na závěr. Záznam televizní debaty mezi Zemanem a Drahošem na TV Prima na webové adrese beze stopy zmizel. Není ani na serveru iPrima.cz, byl vymazán i z Youtube. Kdo to udělal, kdo provádí cenzuru a zametá nejkřiklavější důkazy neadekvátnosti Jiřího Drahoše pod koberec?

