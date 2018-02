Petra Kvitová: Konečně jsem viděla Auroru

Vyhrála jste řadu turnajů, jaké místo ve vaší kolekci zaujme toto vítězství?

Myslím si, že každý titul se od předchozích liší a má svoji historii. Je to druhý titul po mém návratu po zranění ruky. Zapamatuji si, že jsem celý týden dobře hrála a hlavně jsem si sama sobě ukázala, že stále mohu porážet silné hráčky. Je to pro mě speciální a budu na to vzpomínat.

Celý týden jsme měli pocit, že sledujeme světovou hráčku č. 1. Kristina Mladenicovová řekla, že když hrajete takhle, tak vás nelze porazit. Můžete nám říci, uvidíme takovou hru často?

I když je těžké hrát takový tenis každý týden, doufám, že budu držet vysokou úroveň. Mnohé závisí na různých faktorech, včetně jídla a dobrého spánku. Miluju finále, zdá se mi, že jsem se pro finále narodila. Tento zápas byl pro mě výzvou, na kurtu nechávám všechno. Kiki mi také vytvářela určité problémy, nemůžu říci, že hrála špatně.

Jsem člověk, který chce vždy hrát ještě lépe. I když si zahrál výborný zápas, nějaké drobnosti můžeš zlepšit. Právě takové drobnosti tě posouvají dopředu. Jsme spokojena s výsledkem i s hrou, toto vítězství v mém srdci zůstane.

Carolina Wozniacká trumf v Melbourne oslavila na jachtě se šampaňským. Jak oslavíte své vítězství vy?

Každý slaví po svém. Já ráda slavím sama se sebou a přitom si uvědomuju, že jsem vyhrála. Alkohol a večírky moc nemusím. Dám si dobrou večeři a možná si se svými přáteli dám dobré víno.

Na ukončení turnaje jste řekla, že byste se chtěla vrátit. Už probíhají nějaká jednání, nebo bude Petrohrad náhradní variantou při brzkém vyřazení v Melbourne?

S nikým jsem nemluvila a nejednala. Zatím nic nevím, teď jsem dohrála a označila bych turnaj za ideální. Strávila jsem v Petrohradu dobré dny a jsem spokojená, konečně jsem viděla i křižník Aurora, do muzeí jsem se ale stejně nedostala.