Fakový boj proti fakovým zprávám. A navíc na úkor českých daňových poplatníků

20. ledna v Praze proběhla soutěž mladých programátorů FakeHacks.cz. Účastníci měli 24 hodin na to, aby vyvinuli aplikaci, která by umožnila odhalování nespolehlivých zdrojů informací na internetu.

Zvítězila aplikace MindBrella do prohlížeče Google Chrome. Podle vývojářů program umožňuje posuzování spolehlivosti informací na stránkách a ve skupinách na Facebooku.

Algoritmus aplikace je dost primitivní — pokud stránka sdílí články tzv. dezinformačních portálů, automaticky dostane nálepku, že čtenář riskuje být dezinformován. Podle čeho byl ten nebo jiný portál zahrnut do seznamu dezinformačních, vývojáři neuvádějí. Aplikace už způsobila kuriozitu, když zaznamenala riziko dezinformace na stránce Jiřího Drahoše kvůli tomu, že profesor jednou sdílel článek tzv. dezinformačního webu. Takže aplikace určená k odhalení dezinformací sama na uživatele působí zavádějícím způsobem.

Zajímavé je, že jiní soutěžící nabízeli mnohem účinnější řešení boje proti dezinformacím, které by například umožnily odhalování falešných účtů na Facebooku, zjišťovat vlastníky internetových domén a objevovat plagiáty. Ale zdá se, že skutečné odhalení dezinformací organizátory, včetně Nadace Open Society Fund Praha financované známým americkým miliardářem a filantropem Georgem Sorosem, příliš nezajímalo.

Ředitel Open Society Foundation Robert Basch tvrdí , že Sorosova nadace na činnost OSF v roce 2016 přispěla jen pětinou jejího celkového příjmu. Vysvětluje se to tím, že Soros do svých projektů obvykle pumpuje peníze jen na počátku a poté už chce, aby si jednotlivé neziskovky získávaly peníze samy. Například za léta 2013-2016 se OSF podařilo získat dotace z tzv. Norských fondů. Je sice faktem, že peníze z Norských fondů nepocházejí z peněz vybraných od českých daňových poplatníků, ale tyto peníze lze považovat za veřejné prostředky českého státu a tedy i českých daňových poplatníků, protože je český stát jako součást EU dostává od Norska za to, že Norsko má přístup na trh Evropské unie v rámci Evropského hospodářského prostoru. O tom, kam tyto peníze půjdou, rozhoduje český stát, o čem mimo jiné svědčí tisková zpráva ministerstva financí. Ministerstvo financí uvadí , že celkem bylo v letech 2014-2016 zasláno Nadaci OSF 176 701 398 Kč.

Dostali jsme se do podivuhodné situace — nezisková nadace, která prý obhajuje svobodu a demokracii pod zástěrkou boje proti dezinformacím, se zabývá nálepkováním nepohodlných zdrojů informací a to vše za peníze českých daňových poplatníků.

