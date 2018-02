Česká armáda potřebuje ruského „krokodýla”. Názor

Ministerstvo obrany tvrdí, že vojáci žádají takové vlastnosti nových vrtulníků, které na zbrojním trhu nejsou k mání a že super moderní vrtulník Armáda ČR nepotřebuje. Generální štáb v čele s generálem Josefem Bečvářem s tím nesouhlasí.

Opravdu jsou požadavky českých vojáků z oblasti sci-fi? „Samozřejmě, že to není žádná fantastika. Takové vrtulníky existují, třeba ruský Mi-35, což je vlastně stejný vrtulník Mi-24, pouze prošel modernizací. Mezi lidmi dostal přezdívku krokodýl," řekl Sputniku vojenský expert, plukovník ve výslužbě Viktor Litovkin.

© Sputnik/ Jekaterina Biespałowa Vrtulníky Ruska představí dvě koncepce rychlostního vrtulníku pro Ministerstvo obrany RF

: Vrtulník zcela odpovídá požadavkům českých vojáků, těm stejným požadavkům, které byly zveřejněny už před několika lety. A konkrétně: dva motory, kapacita až 10 lidí, možnost vybavení raketami a kulomety, využití pro přepravu lidí i pro pozemní operace. Podobné stroje nejsou vyráběny pouze v Rusku . Podobné jsou americké Bell, Sikorsky, italské Agusta, Leonardo, existují francouzské i britské stroje. Samozřejmě neznáme detaily požadavků české armády, které jsou dneska možná už upraveny. Ale opakuji, že ironií osudu je, že Čechům by opět vyhovoval právě ruský vrtulník. Nejen díky požadovaným hlavním parametrům, v mnohém své západní „kolegy" poráží. Začnu tím, že ruský stroj je levnější, je méně „náladový" — lehčí na řízení a údržbu. A co je neméně důležité, čeští piloti jsou zvyklí létat s ruskou technikou, znají ji. Pro zvládnutí jiných vrtulníků se budou muset učit. Takže do konečné ceny obnovy parku českých víceúčelových vrtulníků je třeba zahrnout částku za výcvik a dražší náhradní díly. Co však naděláš? Obchod se zbraněmi je vždy politika. NATO a hlavně USA nikdy Čechům nedovolí (stejně jako Maďarům, Rumunům a Bulharům), aby koupili ruské stroje. Budou se muset podřídit.

Kdo na světovém trhu zbraní dnes nakupuje ruské víceúčelové vrtulníky?

Mi-35 dodáváme do mnoha států, například je to Čína. Do Indie budeme brzy dodávat výsadkově-útočné lodní vrtulník Ka-227 a také víceúčelový vrtulník Mi-8/17 s nejnovější technikou a civilní vrtulník Mi-171. Vrtulníky ruské výroby si oblíbili v Brazílii. Nyní se pracuje na kontraktu na nákup dalších dvanácti Mi-35. K čemu je tomuto jihoamerickému státu taková technika? S pomocí ruských vrtulníků tam třeba chrání tropické pralesy a chytají pašeráky. A víte, jaký vrtulník je na Zemi nejprodávanější? Ruský Mi-8, do zahraničí bylo prodáno více než osm tisíc kusů.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce