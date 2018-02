Skutečně české děti potřebují brannou výchovu? Názor

Bavilo vás běhat s plynovou maskou po škváráku? České děti mají šanci poznat zábavu, kterou se bavili jejich rodiče v mládí. Ministryně obrany Karla Šlechtová chce vrátit do základních a středních škol brannou výchovu. Naposledy to naznačila hned po zvolení Miloše Zemana prezidentem. Na svou facebookovou stránku umístila obrázek s nápisem: „Chci motivovat k vlastenectví a k chuti chránit Českou republiku. I proto bych chtěla návrat branné výchovy do škol."

Proč brannou výchovu ministryně Šlechtová prosazuje? Kvůli tomu, abychom se v případě napadení uměli bránit. Prý se povědomí lidí, jak se chovat v nebezpeční, musí utvářet už v mládí. Proto by se děti měly učit zásadám chování ve stavu ohrožení a nebo zdravovědu.

Sputnik se zeptal předsedkyně společnosti České mírové fórum Vladimíry Vítové, co si myslí o zavedení branné výchovy ve školách?

Paní ministryně Šlechová aktivně prosazuje opětovné zavedení branné výchovy ve školách. Co si o tom myslíte? Není to jen politika?

Branná výchova by měla být zavedena. Ano, je to politika a je to správná politika. Ostatně — co není politika?

Vždyť samo slovo politika znamená v původní řečtině přesně toto: polis — město, politiké techné — správa obce. Jinými slovy politika je správa věcí veřejných. Politikou je de facto veškeré fungování společenského života. Lidé se velmi mýlí, jestliže říkají, že je politika nezajímá. Politika se týká každý den každého z nás — celého našeho života. Jestliže tedy někdo říká, že ho politika nezajímá, pak jinými slovy říká, že je dobrovolný otrok a je s tím spokojen — nechce se totiž podílet na správě věcí veřejných, ale chce být pouze objektem řízení ze strany druhých.

Branná výchova ve školách by měla napomoci k větší tělesné zdatnosti dětí a studentů, k orientaci v životu nebezpečných situacích a ke znalostem záchrany života vůbec. Je to velmi důležité a to nejen v souvislosti s vojenskými konflikty. V úvahu se musí brát samozřejmě i nejrůznější typy možných teroristických útoků přímo ve městech.

Je opravdu nutné, aby si děti uměly nasadit plynové masky s chobotem a lehnout si ve správném směru po explozi jaderné bomby?

Branná výchova současnosti není brannou výchovou minulosti. Souvisí to s technickým pokrokem a ohromným vývojem vojenského průmyslu. Je přece důležité vědět, co vše může hrozit a jak se bránit — pokud nic z toho neznáte, jste pouhopouhou předurčenou obětí. Je důležité být fyzicky zdatný a informovaný.

Nejedná se pouze o nebezpečí jaderných bomb, nebo střelných, či chemických a bakteriologických zbraní. Ale současná vojenská technika vyvíjí především zbraně sonické, vibrační, zbraně na základě neionizačního elektromagnetického záření, zbraně klimatické a psychotronické.

Pokud školy budou dětem říkat, že hlavním nepřítelem je Rusko, pak je to katastrofa!

Bavila vás ve škole branná výchova? Jak na ní vzpomínáte? Za mých mladých let, to byla ulejvárna.

V rámci branné výchovy jsme sportovali, učili se střílet, znali jsme první pomoc — jak zastavit krvácení, jak oživit člověka, jak vyčistit vodu z kaluže, jak rozdělat oheň, jak se správně stravovat a mnoho jiných zcela praktických a užitečných věcí pro život.

Polovina vyučovacích hodin se odehrávala mimo učebnu. Běhání s plynovými maskami byla vizuální legrace. Pro mě branná výchova byla „škola hrou".

