Český zpěvák, který si vybral Rusko: Ruský posluchač je velmi duševní a laskavý (FOTO)

Ladislav Bubnár začal nedávno dobývat nejenom českou scénu, ale také se v celé své kráse předvedl v Rusku. Vítěz ruské soutěže Pirogovskij rassvet 2016 a finalista show Hlas Ruska poskytl Sputniku exkluzivní rozhovor na téma, proč se rozhodl zúčastnit ruské show, co si myslí o ruské a české hudbě a také promluvil o své kariéře.

V show Hlas jste řekl, že jste si vybral ruský projekt proto, že jste byl nedávno pravoslavně pokřtěn a vaši kmotři jsou z Ruska. Proč jste si vybral právě tuto víru? Nepřestěhujete se v budoucnu do Ruska?

Křest byl nápad mé matky, proto i pravoslaví. Vždycky jsem v Boha věřil, ale nikdy jsem nepatřil k žádnému vyznání. Taková nabídka mé kmotry byla pro mě velké štěstí, vždyť jsem získal kmotry, kteří mě přijali jako rodiče. Velmi mě milují a podporují, jsem jim za všechno hodně vděčný. Ano, řeknu vám tajemství. Stěhuji se do Ruska.

© Sputnik/ Maxim Lee Zpěvák Ladislav Bubnár v show Hlas

Podobá se podle vás česká hudební kultura té ruské, existuje tam nějaký střet?

Mnozí čeští zpěváci a písně byly v Rusku známé, můžeme zmínit třeba mého oblíbeného zpěváka Karla Gotta, vždyť byl v Rusku velká hvězda a ruští posluchači ho milovali a stále milují jeho tvorbu. To znamená, že jsou určitá společná místa. Nejspíše muzikálnost a duševnost skladeb.

Jak je v Česku přijímána ruská hudba?

V Česku žije velký počet ruskojazyčného publika, které poslouchá ruskou hudbu. Samotní Češi ji moc neznají. Znají hlavně zpěváky, kteří za Rusko vystupovali na Eurovizi.

© Sputnik/ Maxim Lee Zpěvák Ladislav Bubnár

V show Hlas, které jste se nedávno zúčastnil a získal třetí místo, postup do semifinále a finále záležel na hlasování diváků. Co si myslíte, proč většina diváků hlasovala právě pro vás? Čím jste dobyl ruské diváky?

Víte, to je obrovská zásluha Pelageji (pozn. ruská zpěvačka, která zpívá národní hudbu ve stylu romance) a její mámy Světlany Gennadijevny Chánové. Právě ony mně pomáhaly, jak najít klíč k srdcím ruského posluchače. Vybíraly mi takový repertoár, který z jedné strany předvede mé vokální schopnosti, ale zároveň bude pro posluchače jasnější a bližší.

Již jste se účastnil ruské hudební soutěže Pirogovskij rassvet 2016 a zvítězil jste. Jaký vliv na vás mělo toto vítězství, myslíte, že vám pomohlo v rozvoji kariéry?

Vítězství mi pomohlo s vytyčením cíle. V té době jsem pochopil, že chci jít dále, chci zpívat a rozvíjet se a že to chci dělat v Rusku. Ruský posluchač je velmi duševní a laskavý. Po této soutěži jsem na sobě začal pracovat, začal jsem se zabývat vokálem a trochu se učit rusky. To byl můj první stupínek, který mě přivedl do Hlasu.

© Sputnik/ Maxim Lee Zpěvák Ladislav Bubnár

Je známo, že upřednostňujete takové žánry jako neoklasika a pop opera. Kdo je v těchto žánrech dnes podle vás nejlepší?

Pro mě jsou to Andrea Bocelli, Josh Groban a Alessandro Safina. Bezesporu to byl a bude Dmitrij Chvorostovskij. Jeho smrt je pro hudební svět obrovskou ztrátou. Je to umělec s velkým U. 31. března se v Praze účastním koncertu, který je věnován právě Dmitriji Chvorostovskému.

Nemohl byste zmínit žánry a konkrétní zpěváky, kteří vás nejvíce ovlivnili?

Je velmi těžké vybrat někoho konkrétního. V předcházející otázce už jsem zmínil své oblíbené zpěváky. A ovlivnili mě různí umělci, různá hudba. Poslouchám hodně rozdílné hudby jak zahraniční, tak i ruskou. Na začátku mého tvůrčího období to asi byl Karel Gott. Mám hodně rád jeho tvorbu a začínal jsem právě s jeho hudbou.