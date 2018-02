Globální oteplování se ruší? Češi by se z toho moc radovat neměli

K bílým Vánocům tento rok opět nedošlo a to vyvolalo smutné myšlenky, že se blíží globální oteplování, svět se mění a nic nebude tak, jak bylo. Sbohem sněhové bitvy, sněhuláci a krásné vločky tančící ve světle pouličních lamp. Zůstanete jen v dějinách a krásných filmech a také v kdysi prosluněné Kalifornii, kde letos zamrzali aligátoři do ledu.

Po Novém roce se však situace prudce otočila. Teplota klesla pod nulu, začalo sněžit. Na tom se počasí ale nezastavilo a jakoby se chtělo rehabilitovat za teplý prosinec. Za poslední měsíc byly zaznamenány překvapující, doslova ohromující přírodní jevy. Podívejte se na to sami:

Sibiř ovládly extrémně nízké teploty. Rusové při —50 °C jezdili na kolech, koupali se a vůbec dělali všechno, aby překvapili celý svět.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Sportovci se otužují u Novosibirsku

Korea nechtěla za Sibiří zaostávat a teď jsou tam tak kruté mrazy, že britští sportovci uvažují o vynechání zahájení Olympiády.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Dobrovolníci v Olympijském parku v Pchjongčchangu

Moskvu zasypal stoletý sníh, během víkendu ho napadlo tolik, kolik obvykle napadne za měsíc a dokonce i více. Byly zrušeny stovky letů, dětem bylo oficiálně povoleno, aby nenavštěvovaly školy.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Sníh v Moskvě

Teď je podle předpovědí na řadě Česko. Meteorologové varovali před chumelenicí o víkendu, ale sníh dorazil už dnes, následně uživatelé Instagramu začali sdílet báječné fotografie.

Takže se globální oteplování ruší? Bohužel ne, statistika je stejně neradostná.

Český hydrometeorologický ústav poznamenává, že čtrnáct z posledních patnácti let patří k nejteplejším od roku 1850, kdy bylo zahájeno pozorování globální teploty povrchu. Česka se změny klimatu také dotkly. Na ústavu vypočítali, že od počátku 80. let teploty intenzivně stoupají. Například v letech od roku 1861 do roku 1910 činila průměrná roční teplota 9,1 °C, příštích padesát let 9,6 °C, od roku 1961 do roku 2010 10,4 °C. Letních dní tak bylo o 13 více, zatímco mrazových dní o 8 méně.

Co hrozí Česku?

Zaprvé to, že se sníží zásoby vody. To bude mít dopad jak na přírodu, tak i na lidi.

Sníží se biodiverzita rostlin, protože část z nich se nepřizpůsobí novým klimatickým podmínkám, pokud ovšem jejich místo nezaujmou nové teplomilné druhy. Díky vyšší teplotě budou více vegetovat, ale zároveň bude vyšší riziko toho, že je poškodí podzimní mrazy. Také se vědci obávají rychlejšího šíření škůdců.

Lidstvo na sobě také nejspíše pocítí následky oteplení. Jako hlavní hrozbu uvádějí odborníci stres z horka a lymskou boreliózu přenášenou klíšťaty. Předpovídají ale, že klesne zimní úmrtnost. Selský rozum nám rovněž napovídá, že cena vody může stoupnout a budeme ve stresu nejen z nekonečného slunce, ale i z účtenek v obchodě a poplatků za komunální služby.

