Návrat krále aneb jak Kladno přivítalo svoji modlu. Jaromír Jágr se vrátil domů

Den 10. únor byl pro Kladno kouzelný. Na Kladno se vrátil největší kladenský rodák Jaromír Jágr, kdo by si tuto událost nechal ujít?

Jágr za Kladno už odehrál dva zápasy, ale teprve jeho třetí byl na domácím ledě. Lístky nebyly k mání už týden před zápasem, Jágr by zaplnil i O2 arenu v Praze, ale na kladenský zimák se vejde „jen" 5 200 diváků, což je přesně ten počet návštěvníků, který si návrat legendy světového hokeje nenechal ujít.

A jak to na Kladně vypadalo? Že se v Kladnu něco děje, bylo znát už na stanovišti autobusů na pražském Veleslavíně, kde se na autobus tvořila neobvyklá fronta. Po příjezdu do Kladna bylo vidět fanoušky v různých dresech Jágra snad všude. Ano, vypadá na to na Jágrmánii, jako tomu bylo v Liberci a Přerově, kde Jágr svá první dvě utkání odehrál.

Většina fanoušků si nenechala ujít už rozbruslení, hala „praskala ve švech" už půl hodiny před úvodním buly. Hlavní program však začal již 15 minut před začátkem zápasu, kdy hráči domácího Kladna, hostujících Litoměřic i rozhodčí nastoupili na led a společně s diváky sledovali na kostce nad ledem úryvky úspěšné kariéry domácího borce.

Podle názoru tribun to Jaromír Jágr má stále v ruce, i když Kladno hrálo velmi špatně, z úst fanoušků se na adresu Jágra nesla pouze slova chvály. Kladno sice padlo s Litoměřicemi 1:4, ale Jágr dokázal spoluhráčům připravit několik gólových akcí, které však domácí nedokázali využít.

Ani domácí kotel na svého krále nezapomněl a připravil několik tématických choreografií. Fanoušci byli v průběhu celého utkání aktivní a navíc s hashtagem návrat krále publikovali své fotografie, na Instagramu naleznete téměř 600 příspěvků.

Zklamání fanoušků nepanovalo jen z výsledku, ale mnozí mohli být v rozpacích i z výkonu místních roztleskávaček, jejich výkon téměř odpovídal výkonu některých kladenských hráčů.

Jágrmánie bude pokračovat i v dalších zápasech 1. hokejové ligy. Zimní stadiony hlásí vyprodáno již dlouho dopředu. A Jágr má stále co nabídnout i v jeho věku, i s potíži koleny odehrál opět téměř dvacet minut. Jak říkali diváci na tribuně, má to prostě pořád v ruce. A my můžeme doufat, že nám ještě nějakou dobu bude hokejovou radost rozdávat.