Klaus mladší pro Sputnik: členství Česka v EU lze řešit referendem

Klaus: Proti obecnému referendu jsem, nicméně co se týče základních státoprávních věcí, jako je například situace okolo Dublinu IV, což je snaha přerozdělovat migranty proti vůli členských zemí EU, tak pokud bude naše země přehlasována nebo bude sankcionována, tak si myslím, že by mělo být referendum o setrvání v EU — zeptat se lidí, zdali v ní ještě chtějí být. Že bych ale podporoval, aby každé dva měsíce bylo nějaké referendum a volební kampaň, tak to nepodporuji.

Koncem února proběhne první čtení zákona o obecném referendu. Co by poslanci měli konkrétně projednávat? Témata referend? Počet účastníků? Co konkrétně?

Ano, přesně jak říkáte. To není návrh ODS nebo můj. Víte, o koho se jedná na úrovni vládní strany ANO, SPD, komunistů, Pirátů — ti také mají něco takového v programu, tak ti se budou dohadovat, aby něco takového prosadili.

Jaké otázky podle vašeho názoru lze řešit referendem?

Podle mého názoru jenom základní otázky existence státu, jako je například členství v Evropské unii. Ale žádné další otázky, které se týkají daní či jakýchkoli politických otázek.

Rozumím správě, že otázka setrvání České republiky v Evropské unii může být vyřešena referendem?

Ano, ta by mohla být, nebo v některých situacích i měla být, předmětem referenda. Ostatní otázky nikoli.

Andrej Babiš řekl novinářům, že referendum o výstupu České republiky z Evropské unie, takzvaný czexit, neprojde. Ve skutečnosti setrvání v EU je velmi vážná záležitost, která je pro zemi osudná. Mohou si lidé uvědomovat důsledky takového kroku? Nebylo by lepší tuhle otázku přenechat politikům?

© Sputnik/ Igor Zarembo Rusko a EU podepsaly dohodu o spolupráci na Baltu

Já nerozumím, k čemu by taková referenda měla být — na jaké otázky, když ne na tuhle. Podle mě má být pouze na základní státoprávní otázky, jako je například členství v Evropské unii. Nevím, na co ještě by pan Babiš chtěl dělatreferenda.

V roce 1991 v Rusku proběhlo referendum o zachování Sovětského svazu. Většina lidí hlasovala za zachování SSSR, ten se ale nehledě na to rozpadl. Jaký závěr si může Česka republika udělat z této historické zkušenosti Ruska?

Jedná se o zcela odlišnou otázku, je to úplně odlišná situace. Sovětský svaz byl slepenec různých zemí, kde některé části výrazně toužily po osamostatnění nebo už dělaly v tomto směru konkrétní kroky, o tom se těžko hlasuje. Česká republika je tradiční, historická, tisíciletá země, která může o svém osudu rozhodovat. Sovětský svaz takovou zemí nebyl.

Hovoříme o tom, že lidé se mohou nějak v referendu rozhodnout, ale historie si nakonec vybere jinou cestu…

Myslím si, Česká republika je ve srovnání se Sovětským svazem trošku jiný stát.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce