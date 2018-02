Jak změřit užitek oligarchy? Nejbohatší Čech bude moci živit zemi 50 dní

Při sestavování žebříčku byly použity údaje Bloomberg Billionaires Index a Mezinárodního měnového fondu (MMF) o rozpočtových výdajích v jednotlivých zemích.

Do seznamu je zahrnuto 49 států. Experti spočítali, na kolik by stačilo bohatství nejbohatších občanů těchto zemí, pokud by darovali svůj majetek státu.

Peníze nejbohatších občanů Číny (Jack Ma), Japonska (Tadashi Yanai) a Polska (Zygmunt Solorz-Zak) by stačily na čtyři dny provozu jejich zemí. Nejbohatší Američan Jeff Bezos by mohl pokrýt výdaje USA v průběhu pěti dnů.

Nejdéle krýt výdaje svých zemí by mohli dva lidé. Bývalý premiér Gruzie Bidzina Ivanishvili by mohl „živit" republiku během 430 dní (denně potřebuje 13,5 milionu dolarů) a občan Kypru John Fredriksen by mohl pokrýt náklady země na 441 dní (10,4 milionu dolarů denně).

Na konci roku 2017 Bloomberg hodnotil bohatství Petra Kellnera na 13,1 miliardy dolarů. Podle odhadů MMF se z rozpočtu Česka denně utrácejí téměř 262 miliardy dolarů.