Kardinál Duka je do politiky ponořen stejně jako papež. Názor

Sputnik požádal o komentář situace senátora Jaroslava Doubravu.

Kardinál Duka před Vánocemi prorokoval hrozbu pro svobodu. Názor

Že by si všichni ti, kteří za tím stojí, měli dát mokrý hadr na hlavu, aby se zklidnili, protože si myslím, že okolí papeže v tomto případě dokáže realisticky uvažovat a já osobně mu nemůžu v tomto případě vůbec nic vytknout. A to říkám přesto, že nejsem jeho příznivcem.

Koncem prosince minulého roku kardinál Duka v mimořádném vysílání Devadesátky vyjádřil obavy, že svoboda a demokracie jsou v České republice ohroženy. K tragickým závěrům kardinál dospěl v souvislosti s posílením pozice hnutí SPD a komunistů, se kterými ANO spolupracuje v Poslanecké sněmovně. Upřímně říkám, že nechápu vůbec nic, koho teda podporuje primas český?

V tom případě si myslím, že si protiřečí, protože co je špatného na tom, že Okamura a SPD vystupují proti přijímání imigrantů. To by Duka chtěl, aby se nám republika zaplavila touto svoločí? Takže je to trochu kontroverzní postavení a je to podivné postavení.

Kardinál Duka odsoudil německý řetězec za to, že smazal pravoslavné kříže z letáků

Víte, já si myslím, že celá ta křesťanská církev po celou svoji historii více politikaří, než se stará o duchovno lidí, což by asi měl být původní a přední účel nebo úkol církve. To, že se církev silně motá do politiky a snaží se ovlivňovat politiku jednotlivých států, je více než zřejmé. On to v podstatě dokazuje i papež František svými vyjádřeními. Měli by se vrátit k původnímu cíli a účelu církví a politiku nechat stranou.

Takže aktivisté udělali správně, že zveřejnili ten dopis papežovi?

Z tohohle pohledu v každém případě ano.

