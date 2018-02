Šlechtová připravila český průmysl o zakázku. Jaký dělostřelecký systém nahradí Danu?

Důvodem zrušení zakázky na modernizaci má být to, že houfnice Dana neodpovídá ráži a dostřelem standardům NATO. Podle Šlechtové modernizace jen kvůli zásobám munice ve skladech není řešení, ani to neopravňuje případnou veřejnou zakázku.

Alternativou modernizace zastaralých houfnic je nákup moderních západních modelů, které splňují standarty NATO . Dříve byla tato možnost již zvážena. Ale nákup 50 takových houfnic by stál rozpočet asi 10 miliard korun. Kromě toho při přechodu na jiný typ houfnic a teda i jinou ráži by armáda navíc odepsala zásoby munice za zhruba 3,6 miliardy korun, která by v tu chvíli byla k ničemu. Do nákladů na nové houfnice je ještě zapotřebí přidat náklady na munice kalibru NATO a také následnou údržbu nových houfnic.

Jak odůvodněné je rozhodnutí ministryně obrany, která chce připravit svůj vlastní průmysl o zakázku a zvýšit rozpočtové výdaje na houfnice více než desetkrát? Zbrojní expert, redaktor Armádního technického magazínu (ATM) Dušan Rovenský poskytl Sputniku exkluzivní komentář.

Jak celkově hodnotíte toto rozhodnutí ministryně Šlechtové?

Hlavní důvody k modernizaci dělostřelectva AČR (což de facto znamená samohybných kanonových houfnic ShKH vz. 77 Dana, protože žádné jiné dělostřelecké komplety již ve výzbroji nemáme) vidím v:

nekompatibilní ráži 152 mm (zatímco standard NATO je 155 mm), což s sebou přináší řadu asociovaných problémů (mj. mnohem menší výběr různých druhů munice, nemožnost zásobování prostřednictvím logistického systému NATO v případě krize apod.);

nedostatečném dostřelu — zatímco Dana má dostřel cca 20 km, dnešní západní děla (ale např. i nejmodernější ruský systém 2S35 Koalicija-SV) běžně dostřelí do vzdálenosti 40 km (se standardní municí) až 70 km (se speciálními náboji s prodlouženým doletem);

zastaralém systému řízení palby — izraelský systém ASPRO byl zaváděn v polovině 90. let a dnes již absolutně neodpovídá moderním trendům.

Jelikož navrhovaná modernizace 33 kusů ShKH Dana neřešila první dva z těchto bodů, tak považuji rozhodnutí ministryně Šlechtové za správné, neboť by se jednalo o mrhání finančních prostředků. Modernizace Dan by měla smysl pouze tehdy, pokud by v jejím rámci došlo také k výměně zbraně (přechod z ráže 152 na 155 mm) za novou, s delší hlavní (a tím pádem i delším dostřelem). Bez toho jakákoli modernizace postrádá smysl.

Podle nepotvrzených informací byly houfnice Dana použity v roce 2008 během konfliktu v Gruzii a v letech 2014-2015 v Donbasu, ale nesplnily očekávání. Mohou být tyto události spojeny s rozhodnutím Dany nemodernizovat?

ShKH Dana byly skutečně nasazeny během války v Gruzii v roce 2008 (několik vozidel ukořistila ruská armáda a je o tom na internetu dostatek důkazů), o jejich nasazení na Donbasu v letech 2014 — 2015 nic nevím a myslím si, že se tyto informace nezakládají na pravdě. V Gruzii se Dany ukázaly být poměrně efektivní, takže naopak to by hovořilo pro jejich modernizaci.

Jaký západní analog může podle vašeho názoru nahradit houfnice Dana?

Pokud tedy nedojde k modernizaci Dan, ale bude se místo nich nakupovat zcela nový dělostřelecký systém, je zde několik možných kandidátů na kolovém podvozku (což je jedno z kritérií AČR): francouzský CAESAR, švédský Archer, izraelský ATMOS, jihoafrický T5 a slovenská Zuzana 2 nebo Eva. Pokud by AČR nepožadovala kolový podvozek, ale vybírala by i mezi systémy na pásovém šasi, tak by samozřejmě nabídka byla mnohem širší.

Kolik pro tyto nové houfnice bude stát munice, údržba a opravy?

Cena munice a provozní náklady se budou odvíjet od konkrétního pořízeného typu samohybných houfnic (je to stejné jako u auta — servis Škody stojí jinak než servis BMW nebo Audi), jejich pořízeného množství a dalších proměnných veličin, které jsou v současné době neznámé. Takže na tuto otázku se zatím nedá přesněji odpovědět.

Podle vás je otázka houfnic opravdu tak důležitá pro bezpečnost země, že je ministerstvo obrany připraveno zvýšit výdaje více než desetkrát?

Ano, dělostřelectvo je v současných konfliktech velice účinnou zbraní (např. na Donbasu způsobily děla a raketomety až 80 % veškerých ztrát na obou stranách), a proto musí být modernizace dělostřelcova jednou z armádních priorit.

